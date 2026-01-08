HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

«Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

«Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

