Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе

Tекст: Катерина Туманова

«При избытке сладкого организм выделяет больше инсулина, что может вызвать скачки энергии, затем резкое падение сахара и чувство усталости, раздражительности или головокружения. Для людей с предрасположенностью к сахарному диабету или нарушениями обмена веществ это особенно опасно», – рассказала она RT.

Также избыток сладкого негативно влияет на пищеварительную систему, вызывая вздутие, дискомфорт, расстройство желудка, а у людей с чувствительным ЖКТ – диарею или метеоризм.

«Кроме того, большое количество сладкого нарушает баланс микробиоты кишечника, что сказывается на иммунитете и общем самочувствии», – добавила диетолог.

Специалист напомнила о риске для зубов и десен: частое употребление сладостей способствует развитию кариеса и воспаления десен, особенно если не соблюдать гигиену полости рта.

По словам Лебедевой, регулярное переедание сладкого может привести к лишнему весу, повышению уровня триглицеридов и холестерина, а также к развитию метаболического синдрома.

Даже за короткий период праздников чрезмерное употребление сахара создает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Поэтому диетолог советует умеренность, планирование рациона, включение сладкого небольшими порциями, сочетание с белками, жирами и клетчаткой, а также постепенное возвращение к обычному питанию после праздников для предотвращения резких перепадов сахара в крови.

