    8 января 2026, 04:40 • Новости дня

    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    7 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, скорее всего, пообещает Гренландии серьезные американские инвестиции в обмен на контроль над островом. Однако против такого сценария выступают местные власти, Дания и Европа. Вряд ли у Вашингтона хватит сил сломить это сопротивление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ назвали четыре возможных сценария, как США будут присоединять Гренландию.

    «Администрация Трампа пытается воспользоваться той неразберихой, которая возникла вокруг Венесуэлы, чтобы оказаться давление на другие страны. Цель простая – заставить Западное полушарие следовать воле США», – говорит американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас Вашингтон будет оказывать давление не только на Каракас, но и на Кубу.

    «Другим государствам пока эти планы Трампа стоит воспринимать, скорее, как риторику, нежели реальные действия. Например, я не думаю, что будет какое-то реальное военное вмешательство в Колумбию, если не считать возможных ударов по инфраструктуре картелей. Аналогичная ситуация и с севером Мексики, где в случае вторжения Штаты рискуют потерять много военных», – рассуждает аналитик.

    «Что касается непосредственно Гренландии, то я не верю в сценарий военного захвата территории. Полагаю, что Вашингтон будет предлагать местным властям внушительные инвестиции в обмен на согласие подписать Договор о свободной ассоциации и таким образом перейти под контроль Америки», – продолжает спикер.

    «При этом подавляющее большинство жителей острова – около 80% – в целом выступают против присоединения к США. К слову, и местная власть и европейцы тоже не поддерживает слияние. И я не уверен, что у Трампа хватит сил переломить это сопротивление. Тем более, что обещанные инвестиции – очень туманная перспектива», – замечает американист.

    Он указывает: равно ка и в Венесуэле, полезные ископаемые будет добывать довольно непросто, трудозатратно и дорого. «Что касается репутационных потерь, критика со стороны либералов как в Европе, так и внутри США в отношении Трампа будет только усиливаться. А это, в свою очередь, будет лишь способствовать Трансатлантическому разладу», – заключил Дудаков.

    Ранее The Times опубликовала возможные сценарии, по которым Трамп намеревается присоединить Гренландию к США. Предполагается четыре потенциальных способа.

    По мнению журналистов издания, у Вашингтона достаточно военного потенциала для силового захвата территории. Впрочем, нападение на союзника по НАТО стало бы ощутимым ударом по альянсу. Кроме того, это может спровоцировать активное сопротивление местного населения острова.

    Еще один вариант – это заключение Договора о свободной ассоциации. Документ может предусматривать оказание финансовой помощи со стороны США, в то врем как Гренландия передала бы Вашингтону полномочия в вопросах безопасности при сохранении внутреннего самоуправления.

    Не отказывается Трамп и от варианта покупки территории. Также одним из сценариев является сохранение Гренландии частью Дании, но с увеличением военного присутствия американцев.

    Эксперты сомневаются в возможности военного вторжения и допускают, что Дональд Трамп прибегнет к политическому вмешательству в совокупности с экономическим давлением.

    Впрочем, Reuters указывает, что «президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего».

    Однако агентство тут же отмечает: «Захват Соединенными Штатами Гренландии у давнего союзника, Дании, вызвал бы шок в альянсе НАТО и углубил бы раскол между Трампом и европейскими лидерами».

    Источник агентства в администрации США сообщил, что вопрос о приобретении острова не исчезнет с повестки, несмотря на возражения партнеров по НАТО. По его словам, глава американского государства Дональд Трамп нацелен на заключение соглашения во время своего президентского срока, так как этот вопрос относится к приоритетам национальной безопасности США.

    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 23:07 • Новости дня
    Трамп вызвал распродажу акций ВПК заявлением о запрете дивидендов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования, после чего в отрасли началась активная распродажа акций.

    Трамп заявил в соцсети Truth, что зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть ограничены 5 млн. долларов до тех пор, пока они не построят, как он выразился, «новые и современные производственные заводы», передает Bloomberg.

    Он сказал, что компании пока производят военную технику недостаточно быстро и не обеспечивают её надлежащее техническое обслуживание.

    «В настоящее время выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций за счет и в ущерб инвестициям в заводы и оборудование. Такая ситуация больше не будет допускаться и терпеться!» – написал Трам в соцсети.

    Акции крупных американских оборонных подрядчиков упали после комментариев Трампа: акции Northrop Grumman Corp. упали на 3% к 14:19 по нью-йоркскому времени. Акции Lockheed Martin Corp., RTX Corp. и General Dynamics Corp. также снизились, отмечает агентство.

    «В 2024 году общая компенсация генерального директора Northrop Кэти Уорден составила 24 млн долларов, а годовая зарплата – 1,79 млн долларов. Общая компенсация генерального директора Lockheed Джима Тайклета составила 23,75 млн долларов, а зарплата – 1,75 миллиона долларов», – приводит данные Bloomberg.

    Трамп не уточнил, как он планирует добиться выполнения своего требования, хотя источники, знакомые с ситуацией, ранее заявляли, что он рассматривает возможность издания исполнительного указа по этому вопросу.

    В ноябре 2025 года министр обороны Пит Хегсет обрушился с критикой на то, что он охарактеризовал как мучительно медленный процесс закупок вооружений, в котором производство оружия выходит за рамки бюджета, задерживается на годы и иногда устаревает к моменту его появления на рынке.

    Он потребовал, чтобы крупнейшие американские оборонные компании инвестировали собственные средства в ускорение и увеличение объемов поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США. Кроме того, американский лидер сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений.

    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    8 января 2026, 02:21 • Новости дня
    Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости, предупредил терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

    Абсолютным лидером по обезвоживанию врач назвал алкоголь, так как этанол блокирует выработку вазопрессина, из-за чего почки начинают активно выводить воду.

    «Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги», – отметил Исковских в разговоре с «Газетой.Ru».

    На втором месте по негативному влиянию находятся сладкая газировка и пакетированные соки. По словам Исковских, высокая концентрация сахара в них заставляет организм вытягивать воду из клеток. Искусственные добавки в таких напитках усиливают нагрузку на организм.

    Также терапевт выделил кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетики. Для людей, регулярно употребляющих такие напитки, диуретический эффект выражен умеренно, но при больших дозах он усиливается, особенно в жару или при физических нагрузках, когда организм теряет много влаги.

    Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, по словам специалиста, не восполняют водный баланс из-за высокой концентрации минералов, нагружающей почки. Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с низкой минерализацией.

    Врач рекомендует в качестве стратегии поддержания гидратации пить чистую воду, травяной некрепкий чай или воду с добавлением лимона или огурца. После употребления напитков из «группы риска» обязательно нужно компенсировать это чистой водой: на чашку кофе – стакан воды, на бокал вина – полтора-два стакана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог объяснила опасность запивать еду  соками и газировкой. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий.

    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 03:20 • Новости дня
    Премьер Норвегии Йонас Стёре призвал Данию к объединению

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная стратегия американского президента Дональда Трампа провоцирует личные страхи и обнажает проблемы отдельных стран, как это случилось с Данией и Норвегией, которые задумались об объединении ради сохранения Гренландии.

    Гренландия снова стала предметом общественного обсуждения, когда журналисты начали задавать вопросы Дональду Трампу, а он подтвердил несколько раз, насколько важна Гренландия для американской безопасности.

    « Сейчас настало время объединиться с Данией», – приводит телеканал RNK слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была среди тех, с кем Стёре встречался во вторник в Париже, где союзники Украины достигли соглашения о гарантиях безопасности после возможного прекращения огня.

    «Последнее, что сказала мне Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», – сказал Стёре на ежегодном собрании Конфедерация норвежских предприятий в среду.

    Напомним, в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка. Премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу.

    8 января 2026, 01:35 • Новости дня
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    8 января 2026, 05:11 • Новости дня
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно вечером в среду, что в результате атаки США в субботу, 3 января, погибли 100 человек.

    Ранее Каракас не называл точное число погибших, пока армия не опубликовала список из 23 имен солдат. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть контингента безопасности Мадуро была «хладнокровно убита», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведывательных служб в Венесуэле.

    Жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, сказал Кабельо, а Мадуро – травму ноги.

    Венесуэльский лидер, которого Кабельо в своей еженедельной программе на государственном телевидении назвал «мужественным», во вторник объявил неделю траура по военнослужащим, погибшим при нападении США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке США на Венесуэлу погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро. При атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи. WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    8 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Гинцбург сообщил о начале создания персонифицированной вакцины от меланомы

    Tекст: Катерина Туманова

    В России началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для ряда пациентов, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться. Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, клинические иммунологи будут оценивать, необходимо ли последующее введение препарата или же можно ограничиться тем количеством, которое было уже введено», – сказал он ТАСС.

    Гинцбург уточнил, что всем пациентам требуется тщательная диагностика перед началом терапии, на что нужны время и ресурсы.

    Ранее Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак» для терапии меланомы. Препарат разработан совместно НМИЦ радиологии Минздрава России, НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина и предназначен для лечения взрослых с неоперабельной или метастатической меланомой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения. В декабре Микробиолог Гинцбург назвал сроки выпуска онковакцины против меланомы.


    8 января 2026, 05:43 • Новости дня
    США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена».

    Трамп призвал к резкому увеличению расходов спустя несколько дней после того, как отдал приказ о проведении военной операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его вывозу из страны для предъявления обвинений в торговле наркотиками в США.

    «Это позволит нам создать «армию мечты», на которую мы давно имели право, и, что более важно, которая обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника», – приводит слова Трампа в соцсети Truth Social агентство Associated Press (AP).

    Военный бюджет на 2026 год установлен на уровне 901 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    8 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление большого количества сладкого, как это бывает в новогодние праздники, может резко повысить уровень глюкозы в крови и вызвать проблемы с пищеварением, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

    «При избытке сладкого организм выделяет больше инсулина, что может вызвать скачки энергии, затем резкое падение сахара и чувство усталости, раздражительности или головокружения. Для людей с предрасположенностью к сахарному диабету или нарушениями обмена веществ это особенно опасно», – рассказала она RT.

    Также избыток сладкого негативно влияет на пищеварительную систему, вызывая вздутие, дискомфорт, расстройство желудка, а у людей с чувствительным ЖКТ –  диарею или метеоризм.

    «Кроме того, большое количество сладкого нарушает баланс микробиоты кишечника, что сказывается на иммунитете и общем самочувствии», – добавила диетолог.

    Специалист напомнила о риске для зубов и десен: частое употребление сладостей способствует развитию кариеса и воспаления десен, особенно если не соблюдать гигиену полости рта.

    По словам Лебедевой, регулярное переедание сладкого может привести к лишнему весу, повышению уровня триглицеридов и холестерина, а также к развитию метаболического синдрома.

    Даже за короткий период праздников чрезмерное употребление сахара создает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Поэтому диетолог советует умеренность, планирование рациона, включение сладкого небольшими порциями, сочетание с белками, жирами и клетчаткой, а также постепенное возвращение к обычному питанию после праздников для предотвращения резких перепадов сахара в крови.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр Мурашко заявил о превышении нормы потребления сахара в России в четыре раза. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил  злоупотребление сахаром и солью традициями и особенностями российского рациона. Врач объяснила опасность запивать еду соками и газировкой. Диетолог Лебедева рассказала о последствиях переедания мандаринов.


