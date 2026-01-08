Архивные документы раскрыли дружеские отношения Путина и Буша

Tекст: Катерина Туманова

Российский президент Владимир Путин стал первым иностранным лидером, с которым глава Белого дома Джордж Буш созвонился по поводу событий 11 сентября, и его звонок был «бесценен» для США по Афганистану, следует из документов архива.

«В стенограммы включен текст телефонного разговора от 12 сентября 2001 года, в котором Буш благодарит Путина за то, что тот стал первым иностранным лидером, позвонившим накануне с выражением поддержки, и говорит, что он стремится «показать миру, что свободолюбивые люди, такие как вы и я, могут объединиться против этих трусов». Путин отвечает: «Я полностью с вами», – сказано в документе.

Примечателен телефонный разговор политиков через две недели после личной встречи в Словении в 2001 году. Путин звонит Бушу, чтобы поздравить его с днем рождения и недавним Днем независимости США. Разговор короткий, но душевный, полный надежд на сотрудничество.

«Буш говорит российскому президенту, что для него большая честь принять его звонок, и что отныне Путин должен называть его «Джордж», – указано в тексте.

Разговор американский лидер завершает словами «И спасибо за звонок, друг мой» и хвалит Путина за улучшение английского языка. Путин предает привет семье Буша и прощается до скорой встречи в Италии.

