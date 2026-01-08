Гинцбург сообщил о начале создания персонифицированной вакцины от меланомы

«Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться. Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, клинические иммунологи будут оценивать, необходимо ли последующее введение препарата или же можно ограничиться тем количеством, которое было уже введено», – сказал он ТАСС.
Гинцбург уточнил, что всем пациентам требуется тщательная диагностика перед началом терапии, на что нужны время и ресурсы.
Ранее Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак» для терапии меланомы. Препарат разработан совместно НМИЦ радиологии Минздрава России, НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина и предназначен для лечения взрослых с неоперабельной или метастатической меланомой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения. В декабре Микробиолог Гинцбург назвал сроки выпуска онковакцины против меланомы.