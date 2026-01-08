Депутат Якубовский назвал тех, кто может не платить туристический налог

Tекст: Катерина Туманова

Туристический налог относится к местным налогам и может вводиться только по решению муниципальных органов или законами городов федерального значения, передает РИА «Новости» пояснения депутата. Если соответствующее решение не принято, налог не взимается.

«Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране», – заявил Якубовский.

К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, а также граждане, находящиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов.

Также налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципалитета. При этом сокращать федеральный перечень льготников на местном уровне нельзя.

По словам Якубовского, региональные власти и муниципалитеты могут расширять список льготных категорий или устанавливать пониженные ставки, учитывая местные особенности и обеспечивая дополнительные меры социальной поддержки без ограничения федеральных гарантий.

