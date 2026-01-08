Глава Минтранса Никитин рассказал о старте полномасштабной стройки ВСМ

Tекст: Катерина Туманова

«В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – сказал он ТАСС.

Никитин уточнил, что основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

Реализация проекта строительства первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024 –2028 годы, а ввод в эксплуатацию на 2028 год.

Напомним, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Министр Никитин назвал время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай.