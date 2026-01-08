  • Новость часаПосольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    США выразили намерение предать суду экипаж «Маринеры»
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    8 января 2026, 02:50 • Новости дня

    Глава Минтранса Никитин рассказал о старте полномасштабной стройки ВСМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полномасштабные строительные работы на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург стартуют в 2026 году, акцент будет на пилотном участке Зеленоград – Тверь, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

    «В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – сказал он ТАСС.

    Никитин уточнил, что основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

    Реализация проекта строительства первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

    Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024 –2028 годы, а ввод в эксплуатацию на 2028 год.

    Напомним, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Министр Никитин назвал время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай.

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    Комментарии (12)
    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 17:26 • Новости дня
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб известный в регионе предприниматель Ильяс Гимадутдинов, который управлял крупной транспортной компанией, пишут СМИ.

    В крушении частного вертолета Robinson R44 Raven на горнолыжном курорте «Ашатли парк» в Пермском крае погиб миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «База».

    В сообщении канала говорится, что по предварительным данным, во время полета произошло обледенение двигателя.

    Вместе с Гимадутдиновым на борту находился сотрудник компании «Таттранском» Эльмир Коняков. По имеющейся информации, полет был несанкционирован, а сам вертолет принадлежал компании «Таттранском».

    Фирма занимается грузоперевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, а также предоставляет транспортные услуги для нефтегазовой отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет в Пермском крае упал, зацепившись за тросы над горнолыжной трассой. Трагедия произошла в Бардымском районе Пермского края, где погибли два человека. Предварительно специалисты установили, что полет был несанкционированным.


    Комментарии (5)
    7 января 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Названа причина смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    В прокуратуре озвучили причину смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частный вертолет Robinson R44 рухнул в снег после того, как при взлете его винт задел тросы над горнолыжной трассой в Бардымском районе в Пермском крае.

    Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры опубликовала кадры момента крушения частного вертолета в Пермском крае. На видео видно, что при взлете воздушное судно задело винтом тросы, натянутые над горнолыжной трассой, после чего потеряло управление и рухнуло, сломав хвостовую часть.

    В прокуратуре уточнили: «На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем».

    Падение вертолета Robinson R44 классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации, сообщает Росавиация. Причины будут установлены в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Пермском крае в результате авиакатастрофы с частным вертолетом погибли два человека.

    До этого в декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу. Также в декабре в Кировском районе Уфы вертолет совершил жесткую посадку, серьезно пострадал пилот.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    Комментарии (0)
    7 января 2026, 12:31 • Новости дня
    Украинский БПЛА самолетного типа повредил мост в Чонгаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника на автомобильный мост в районе Чонгара движение транспорта продолжилось без ограничений, характер повреждений уточняется.

    Автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области был поврежден в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа.

    Как сообщил губернатор региона Владимира Сальдо, два БПЛА были дезориентированы российскими военными над акваторией Азовского моря и озера Сиваш. Один беспилотник упал в воду, второй на излете задел мост и повредил его.

    «Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск «Днепр» и «Русского купола» дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост», – рассказал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что движение по мосту после происшествия не прекращалось и не ограничивалось. Специалисты сейчас изучают характер нанесенных повреждений с целью скорейшего восстановления объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Грузское Борисовского округа взорвался украинский дрон, в результате чего погиб местный житель. За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Также российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 19:31 • Новости дня
    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде после показа «Тур де Ски»

    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет вновь подчеркнул, что российский флаг запрещен на зимней Олимпиаде 2026 года после его появления на «Тур де Ски».

    МОК напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости» . В письме организации отмечается, что это решение касается всех стран, чьи спортсмены допущены к участию только под нейтральным флагом. Поводом для напоминания стало появление российского флага на трибунах во время соревнований «Тур де Ски».

    В минувшее воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в гонке с общего старта на «Тур де Ски» и участвовал в церемонии награждения. По сообщениям СМИ, болельщики с российским флагом находились в зоне финиша во время вручения наград. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения, и позже сфотографировался с этими болельщиками.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены смогут принять участие только в нейтральном статусе, без национальной символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев по поводу недопуска на соревнования FIS.

    Также исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским стартам с флагом и гимном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием и подчеркнул значимость возвращения национальной символики российским паралимпийцам.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    7 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Захарова выразила возмущение заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 12:12 • Новости дня
    Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной

    Депутат Крашенинников предложил закрепить права и ответственность риелторов законодательно

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме заявили о важности создания небольшого закона, который определит ключевые правила работы риелторов и их ответственность.

    Закон о регулировании деятельности риелторов должен четко закрепить их права, обязанности и ответственность, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС. По его словам, достаточно небольшого закона, который бы обозначил базовые моменты и позволил риелторам работать легально.

    Он отметил, что сейчас в России отсутствует федеральный закон, регулирующий работу риелторов, и их деятельность находится в «серой зоне».

    В 1990-е годы регулирование осуществлялось на уровне регионов, в частности, в Москве существовала комиссия, выдававшая лицензии и контролировавшая ответственность риелторов.

    Крашенинников подчеркнул, что после введения федерального законодательства о лицензировании профессия риелтора выпала из правового поля. Он добавил, что многие участники рынка поддерживают принятие закона, чтобы вывести деятельность из тени и повысить доверие граждан.

    Депутат напомнил, что ранее предлагал принять федеральный закон о риелторской деятельности. В качестве вариантов регулирования он предложил либо вернуть лицензирование на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным членством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках после того, как суд постановил передать недвижимость Полине Лурье.

    Юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов. Эксперты обсуждали юридическую сторону вопроса вокруг этой квартиры.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 11:51 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти предупредили жителей Москвы и области о сильном снегопаде, метели и заносах, которые ожидаются в ближайшие два дня.

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре РФ пояснили, что ожидается сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица. Желтый уровень будет действовать с девяти часов утра восьмого января до конца суток девятого января.

    В первую очередь, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья восьмого января. Девятого января в регионе возможны порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

    Причиной ухудшения погоды станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, сообщили в Гидрометцентре. Центр циклона девятого января будет находиться над западной частью Центральной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за сильных снегопадов.

    В Новосибирской области ограничили движение пассажирских автобусов, такси и крупногабаритных грузовиков на федеральных трассах из-за сильного снегопада с ветром.

    В московском регионе в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 20 градусов в отдельных районах.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 11:21 • Новости дня
    Мирный житель погиб после взрыва дрона ВСУ в Белгородской области

    Дрон ВСУ сдетонировал в селе Грузское Белгородской области, погиб мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Грузское Борисовского округа взорвался украинский дрон, жертвой стал местный житель, который скончался на месте от ранений.

    В результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    «Тяжелые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.

    Он также выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что не может найти слов утешения для родных и близких в этот трудный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настоятель Свято-Троицкого храма в Судже получил осколочные ранения из-за атаки украинского FPV-дрона.

    Украинские дроны убили двух мирных жителей и ранили еще двоих в Белгородской области.

    В Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, в результате чего погиб один человек.

    Комментарии (0)
