Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

Американист Дудаков оценил сценарии по присоединению Гренландии к США

Tекст: Олег Исайченко

«Администрация Трампа пытается воспользоваться той неразберихой, которая возникла вокруг Венесуэлы, чтобы оказаться давление на другие страны. Цель простая – заставить Западное полушарие следовать воле США», – говорит американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас Вашингтон будет оказывать давление не только на Каракас, но и на Кубу.

«Другим государствам пока эти планы Трампа стоит воспринимать, скорее, как риторику, нежели реальные действия. Например, я не думаю, что будет какое-то реальное военное вмешательство в Колумбию, если не считать возможных ударов по инфраструктуре картелей. Аналогичная ситуация и с севером Мексики, где в случае вторжения Штаты рискуют потерять много военных», – рассуждает аналитик.

«Что касается непосредственно Гренландии, то я не верю в сценарий военного захвата территории. Полагаю, что Вашингтон будет предлагать местным властям внушительные инвестиции в обмен на согласие подписать Договор о свободной ассоциации и таким образом перейти под контроль Америки», – продолжает спикер.

«При этом подавляющее большинство жителей острова – около 80% – в целом выступают против присоединения к США. К слову, и местная власть и европейцы тоже не поддерживает слияние. И я не уверен, что у Трампа хватит сил переломить это сопротивление. Тем более, что обещанные инвестиции – очень туманная перспектива», – замечает американист.

Он указывает: равно ка и в Венесуэле, полезные ископаемые будет добывать довольно непросто, трудозатратно и дорого. «Что касается репутационных потерь, критика со стороны либералов как в Европе, так и внутри США в отношении Трампа будет только усиливаться. А это, в свою очередь, будет лишь способствовать Трансатлантическому разладу», – заключил Дудаков.

Ранее The Times опубликовала возможные сценарии, по которым Трамп намеревается присоединить Гренландию к США. Предполагается четыре потенциальных способа.

По мнению журналистов издания, у Вашингтона достаточно военного потенциала для силового захвата территории. Впрочем, нападение на союзника по НАТО стало бы ощутимым ударом по альянсу. Кроме того, это может спровоцировать активное сопротивление местного населения острова.

Еще один вариант – это заключение Договора о свободной ассоциации. Документ может предусматривать оказание финансовой помощи со стороны США, в то врем как Гренландия передала бы Вашингтону полномочия в вопросах безопасности при сохранении внутреннего самоуправления.

Не отказывается Трамп и от варианта покупки территории. Также одним из сценариев является сохранение Гренландии частью Дании, но с увеличением военного присутствия американцев.

Эксперты сомневаются в возможности военного вторжения и допускают, что Дональд Трамп прибегнет к политическому вмешательству в совокупности с экономическим давлением.

Впрочем, Reuters указывает, что «президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего».

Однако агентство тут же отмечает: «Захват Соединенными Штатами Гренландии у давнего союзника, Дании, вызвал бы шок в альянсе НАТО и углубил бы раскол между Трампом и европейскими лидерами».

Источник агентства в администрации США сообщил, что вопрос о приобретении острова не исчезнет с повестки, несмотря на возражения партнеров по НАТО. По его словам, глава американского государства Дональд Трамп нацелен на заключение соглашения во время своего президентского срока, так как этот вопрос относится к приоритетам национальной безопасности США.