Режиссер Дьяченко рассказал несколько деталей о фильме «Чебурашка 3»

Tекст: Катерина Туманова

«Чебурашка 3» будет ещё веселее, ещё душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых» – поделился режиссер с РИА «Новости».

Дьяченко признался, что в будущем вполне возможно, что отдельных кинокартин удостоятся отдельные герои фильма.

«У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер», – допустил он.

Напомним, фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в 1 млрд рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый – третий млрд рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Чебурашка 2» привлек привлек в кинотеатры более 5 млн зрителей и установил рекорд по дневным кассовым сборам, обогнав первую часть франшизы за пять дней. Также «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кино.