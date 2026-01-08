Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы

В ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой 7 января Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш осудил агрессию США против Венесуэлы.
«Самуэль Монкада провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, чтобы осудить одностороннюю и неоправданную вооруженную агрессию, совершенную правительством США ранним утром 3 января 2026 года против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы», – сообщил в Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем. Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.
Госсекретарь США Марко Рубио 7 января заявил, что в рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения.