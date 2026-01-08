Роспотребнадзор начал расследование случаев ботулизма в Подмосковье

Роспотребнадзор расследует случай отравления восьми человек в Подмосковье

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», – сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что восемь человек в подмосковном Раменском отравились кониной.

«Пострадали две семьи. Среди отравившихся четверо взрослых и четверо детей», – сказал источник РЕН ТВ.

По данным телеканала, семьи в деревне Холуденево купили мясо в Костроме и приготовили ее во фритюре 4 января, после чего попробовали блюдо. Через некоторое время все обратились в больницу.

Семерых госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, один был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один пострадавший поначалу отказался от госпитализации, но вскоре был экстренно доставлен в больницу.

Предположительно, у отравившихся ботулизм.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре шестеро москвичей заболели ботулизмом после домашних солений. Роспотребнадзор в декабре начал эпидрасследование после отравления на соревнованиях в Люберцах. В Сочи 7 января отравились дети и тренеры академии футболиста «Спартака» Зобнина.