Музей Аушвиц-Биркенау установил рекорд по числу туристов

Tекст: Катерина Туманова

«В 2025 году мемориал посетили чуть более 1,95 млн. человек. Это на 7% больше, чем в предыдущем году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Среди посетителей около 23% прибывали из Польши, остальные туристы представляли Великобританию, Италию, Испанию, Германию, США, Францию, Чехию, Израиль и Нидерланды.

Услугами гида воспользовались примерно 90% посетителей. На территории музея работает 340 гидов, экскурсии доступны на 20 языках.

В течение 2025 года более 34 тыс. человек приняли участие в различных конференциях и семинарах, организованных музеем.

