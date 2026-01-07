  • Новость часаПосольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    США выразили намерение предать суду экипаж «Маринеры»
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    7 января 2026, 21:40 • Новости дня

    Кнайсль осудила США за захват танкера «Маринер»

    Кнайсль осудила действия США при захвате танкера «Маринер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала действия американских военных, подчеркнув нарушение международных норм при задержании судна.

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что захват танкера «Маринер» американскими силами представляет собой вопиющее нарушение международного права, передает ТАСС. Она акцентировала внимание на том, что подобные действия идут вразрез с нормами морского права.

    В своем сообщении в Телеграм-канале Кнайсль написала: «Еще один день, еще одно вопиющее нарушение международного права, на этот раз морского права».

    Она подчеркнула, что международное право в последнее время систематически нарушается, а ситуация с танкером – лишь очередной пример подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность вывезти экипаж задержанного танкера «Маринера» для разбирательства в свою страну по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти требуют уважения к своим гражданам после действий американских военных на судне в Северной Атлантике.

    В ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и призвали не допускать дальнейшей эскалации ситуации.

    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (40)
    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (76)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

    МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    Комментарии (82)
    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

    Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

    Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (47)
    7 января 2026, 14:55 • Новости дня
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера», который пытались захватить Соединенные Штаты у венесуэльских берегов, сообщают американские СМИ.

    Судно преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, ему на помощь Россия якобы направила свою подводную лодку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что танкер идет без груза.

    Во вторник МИД России сообщал, что российский танкер «Маринера» подвергается преследованию со стороны военных США и НАТО. За этим гражданским судном также проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (7)
    7 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (48)
    7 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»

    Минобороны Британии подтвердило причастность к захвату танкера «Маринера»

    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией, сообщили в минобороны страны.

    Правительство Великобритании по запросу Соединенных Штатов оказало содействие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Атлантики, передает ТАСС.

    В официальном заявлении британского Минобороны отмечается, что вооруженные силы страны оказали заранее спланированную операционную поддержку американским военным, участвовавшим в операции по перехвату судна.

    В документе говорится: «Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1 (прежнее название «Маринеры»)». Уточняется, что британские военные предоставили для операции свои базы, а также обеспечили воздушную разведку с помощью королевских ВВС.

    Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцелярия британского премьер-министра отказалась комментировать ситуацию с задержанием российского танкера «Маринера» силами США рядом с территорией Британии.

    Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват судна связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

    До этого США подтвердили задержание танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Комментарии (23)
    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    Комментарии (20)
    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (28)
    7 января 2026, 20:51 • Новости дня
    США выразили намерение предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что экипаж судна и само судно были арестованы по судебному ордеру, передает ТАСС. По ее словам, это означает, что члены экипажа подлежат суду за возможные нарушения федерального законодательства США и могут быть доставлены в страну для судебного разбирательства.

    Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» считается частью так называемого теневого флота Венесуэлы и, по версии американской стороны, транспортировал нефть в обход действующих санкций.

    Она добавила: «Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент Дональд Трамп этого не потерпят».

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    18 комментариев

    Белый дом при этом заявляет, что танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране, подчеркнула Левитт. Она отметила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть.

    «Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — сказала Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (25)
    7 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных

    Минтранс сообщил о потере связи с судном «Маринера» после высадки ВМС США

    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    @ a01/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контакт с судном «Маринера» был утрачен после того, как американские военно-морские силы высадились на его борт в открытом море, сообщили в Минтрансе.

    Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» около 15.00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод, сообщает Минтранс.

    После высадки американских военных связь с судном была утеряна, сообщили в министерстве.

    В ведомстве также подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в юрисдикциях других стран.

    Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    В интервью газете ВЗГЛЯД, эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна пиратской акцией.

    Также в среду США задержали танкер Sophia в Карибском море.

    Комментарии (38)
    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Постпред США Уитакер: Мы можем находиться на пороге мира на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Переговорный процесс по Украине подошел вплотную к достижению мирного урегулирования, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы на самом деле очень близки к цели, это большое достижение, и, возможно, мы находимся на пороге мира», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что ожидается подписание ряда соглашений, включая документы по гарантиям безопасности для Украины, что должно открыть Киеву путь к заключению окончательного мирного договора с Москвой. Уитакер уточнил, что США намерены участвовать как в коллективных, так и в индивидуальных механизмах предоставления гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отметил, что США надеются на достижение компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    18 комментариев

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 21:34 • Новости дня
    США не подтвердили требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Белый дом отказался подтвердить требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась однозначно комментировать сообщения о требованиях США к Венесуэле разорвать отношения с Россией и Китаем.

    На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения американских СМИ, уклонилась от прямого ответа на вопрос, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Как передает ТАСС, Левитт отметила, что подобные требования якобы обсуждались на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, но она не стала подтверждать или опровергать содержание закрытых обсуждений в Конгрессе.

    В ходе выступления Левитт подчеркнула: «Администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование в этом регионе при этом президенте будет продолжаться».

    Таким образом, Белый дом не представил официальной позиции относительно возможного давления на Венесуэлу по поводу ее внешнеполитических союзников.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    18 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. США также выдвигают требование о согласии Каракаса на эксклюзивное сотрудничество в нефтяной сфере.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (2)
    Главное
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    Fox News: Повстанцы в Иране захватили два города
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае