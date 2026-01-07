Кнайсль осудила США за захват танкера «Маринер»

Кнайсль осудила действия США при захвате танкера «Маринер»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что захват танкера «Маринер» американскими силами представляет собой вопиющее нарушение международного права, передает ТАСС. Она акцентировала внимание на том, что подобные действия идут вразрез с нормами морского права.

В своем сообщении в Телеграм-канале Кнайсль написала: «Еще один день, еще одно вопиющее нарушение международного права, на этот раз морского права».

Она подчеркнула, что международное право в последнее время систематически нарушается, а ситуация с танкером – лишь очередной пример подобных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность вывезти экипаж задержанного танкера «Маринера» для разбирательства в свою страну по подозрению в нарушении санкций.

Российские власти требуют уважения к своим гражданам после действий американских военных на судне в Северной Атлантике.

В ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и призвали не допускать дальнейшей эскалации ситуации.