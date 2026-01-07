На востоке Москвы вспыхнул пожар на территории предприятия

На востоке Москвы произошел пожар на территории предприятия

Tекст: Мария Иванова

Пожар вспыхнул на территории одного из предприятий на востоке столицы, передает ТАСС. В экстренных службах уточнили, что возгорание началось на крыше одного из зданий.

«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», – сообщили в оперативных службах. Площадь пожара составила порядка 300 кв. метров.

На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. По последней информации, сведений о пострадавших не поступало.

Причины возгорания уточняются.

Напомним, накануне в многоквартирном доме на улице Московской в Подольске произошел пожар, в результате которого две женщины и мужчина скончались от отравления продуктами горения.

А в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.