Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».
Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.
В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.
Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.