Министр обороны Бельгии Франкен обвинил США в нарушении закона в Венесуэле

Франкен заявил о нарушении США международного права в Венесуэле

Tекст: Тимур Шайдуллин

США нарушили нормы международного права в ходе операции в Венесуэле, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, передает РИА «Новости». Во время выступления в федеральном парламенте Франкен подчеркнул: «Если вы спросите меня, были ли нарушены нормы международного права, я отвечу утвердительно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Швейцарии также выразил обеспокоенность действиями США в отношении Венесуэлы и заявил о нарушении международного права и личного иммунитета Николаса Мадуро.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе военной операции США в Венесуэле погибло более 70 человек.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес ввела семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президенту Мадуро.

