МИД Швейцарии заявил о нарушении суверенитета Венесуэлы со стороны США

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД Швейцарии выступил с заявлением, в котором осудил захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В дипломатическом ведомстве отметили, что такие действия нарушают международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет самого Мадуро, передает РИА «Новости».

В заявлении МИД Швейцарии говорится: «Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, он представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро».

Швейцария также подчеркнула, что внимательно следит за развитием ситуации и призывает стороны к деэскалации, сдержанности и уважению норм международного права. В ведомстве особо отметили обеспокоенность прецедентом, который может создать данная операция.

МИД Швейцарии подчеркнул, что нападение на Венесуэлу, совершенное США 3 января 2026 года, нарушило международное право, включая запрет на применение силы и требования уважения территориальной целостности. Дипломаты заявили, что никаких оснований для нападения с точки зрения международного права не существовало и выразили тревогу по поводу возможных последствий подобных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

И.о. президента Дельси Родригес ввела семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

Эксперты объяснили, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции. Аналитики также описали причины неудачной обороны со стороны венесуэльских сил.