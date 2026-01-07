Tекст: Денис Тельманов

Венгрия отвергает решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже, поскольку они направлены на продолжение конфликта на Украине и создают угрозу войны с Россией, передает ТАСС.

Петер Сийярто заявил: «Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией». По мнению министра, эти действия полностью соответствуют политике руководства Евросоюза, решения которого ведут к разжиганию военного конфликта с Москвой.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает выступать за мирные переговоры по Украине. Он заявил о поддержке американо-российских переговоров на высшем уровне и выразил неприятие последних военных решений, принятых в Брюсселе.

Министр считает, что только дипломатический путь может привести к мирному урегулированию ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вопрос отправки британских войск на Украину после прекращения огня будет отдельно рассматриваться парламентом.

Финляндия намерена присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали участия еще не определены.

Крымский парламентарий подверг критике идею размещения иностранных военных баз на Украине.

В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС и назвали унизительными просьбы о гарантиях безопасности для войск на Украине со стороны США.