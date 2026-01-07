США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

«Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.