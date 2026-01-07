  • Новость часаМИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    7 января 2026, 16:40 • Новости дня

    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 17:26 • Новости дня
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб известный в регионе предприниматель Ильяс Гимадутдинов, который управлял крупной транспортной компанией, пишут СМИ.

    В крушении частного вертолета Robinson R44 Raven на горнолыжном курорте «Ашатли парк» в Пермском крае погиб миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «База».

    В сообщении канала говорится, что по предварительным данным, во время полета произошло обледенение двигателя.

    Вместе с Гимадутдиновым на борту находился сотрудник компании «Таттранском» Эльмир Коняков. По имеющейся информации, полет был несанкционирован, а сам вертолет принадлежал компании «Таттранском».

    Фирма занимается грузоперевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, а также предоставляет транспортные услуги для нефтегазовой отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет в Пермском крае упал, зацепившись за тросы над горнолыжной трассой. Трагедия произошла в Бардымском районе Пермского края, где погибли два человека. Предварительно специалисты установили, что полет был несанкционированным.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    7 января 2026, 12:31 • Новости дня
    Украинский БПЛА самолетного типа повредил мост в Чонгаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника на автомобильный мост в районе Чонгара движение транспорта продолжилось без ограничений, характер повреждений уточняется.

    Автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области был поврежден в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа.

    Как сообщил губернатор региона Владимира Сальдо, два БПЛА были дезориентированы российскими военными над акваторией Азовского моря и озера Сиваш. Один беспилотник упал в воду, второй на излете задел мост и повредил его.

    «Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск «Днепр» и «Русского купола» дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост», – рассказал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что движение по мосту после происшествия не прекращалось и не ограничивалось. Специалисты сейчас изучают характер нанесенных повреждений с целью скорейшего восстановления объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Грузское Борисовского округа взорвался украинский дрон, в результате чего погиб местный житель. За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем. Также российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

    7 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Названа причина смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    В прокуратуре озвучили причину смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частный вертолет Robinson R44 рухнул в снег после того, как при взлете его винт задел тросы над горнолыжной трассой в Бардымском районе в Пермском крае.

    Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры опубликовала кадры момента крушения частного вертолета в Пермском крае. На видео видно, что при взлете воздушное судно задело винтом тросы, натянутые над горнолыжной трассой, после чего потеряло управление и рухнуло, сломав хвостовую часть.

    В прокуратуре уточнили: «На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем».

    Падение вертолета Robinson R44 классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации, сообщает Росавиация. Причины будут установлены в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Пермском крае в результате авиакатастрофы с частным вертолетом погибли два человека.

    До этого в декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу. Также в декабре в Кировском районе Уфы вертолет совершил жесткую посадку, серьезно пострадал пилот.

    7 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Вулин заявил о планах Запада истощить Россию через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Запад использует украинцев как инструмент давления и рассчитывает истощить Россию.

    Конфликт на Украине полностью контролируется Западом и не является хаотичным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью ТАСС.

    По словам политика, любые поставки спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России невозможны без жесткого контроля западных стран.

    Вулин подчеркнул, что мнение самих украинцев игнорируется, а главной целью Запада является истощение России за счет затяжного конфликта. Он отметил, что украинцев никто не спрашивает, а все действия строго координируются западными странами.

    Вулин выразил убеждение, что «неконтролируемого» конфликта быть не может и что действия западных государств направлены на создание максимального давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.

    «Коалиция желающих» считает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Британия и Франция договариваются о создании военных баз по всей Украине и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после прекращения огня.

    7 января 2026, 12:12 • Новости дня
    Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной

    Депутат Крашенинников предложил закрепить права и ответственность риелторов законодательно

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме заявили о важности создания небольшого закона, который определит ключевые правила работы риелторов и их ответственность.

    Закон о регулировании деятельности риелторов должен четко закрепить их права, обязанности и ответственность, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС. По его словам, достаточно небольшого закона, который бы обозначил базовые моменты и позволил риелторам работать легально.

    Он отметил, что сейчас в России отсутствует федеральный закон, регулирующий работу риелторов, и их деятельность находится в «серой зоне».

    В 1990-е годы регулирование осуществлялось на уровне регионов, в частности, в Москве существовала комиссия, выдававшая лицензии и контролировавшая ответственность риелторов.

    Крашенинников подчеркнул, что после введения федерального законодательства о лицензировании профессия риелтора выпала из правового поля. Он добавил, что многие участники рынка поддерживают принятие закона, чтобы вывести деятельность из тени и повысить доверие граждан.

    Депутат напомнил, что ранее предлагал принять федеральный закон о риелторской деятельности. В качестве вариантов регулирования он предложил либо вернуть лицензирование на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным членством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках после того, как суд постановил передать недвижимость Полине Лурье.

    Юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов. Эксперты обсуждали юридическую сторону вопроса вокруг этой квартиры.

    7 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Захарова выразила возмущение заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    7 января 2026, 11:51 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти предупредили жителей Москвы и области о сильном снегопаде, метели и заносах, которые ожидаются в ближайшие два дня.

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре РФ пояснили, что ожидается сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица. Желтый уровень будет действовать с девяти часов утра восьмого января до конца суток девятого января.

    В первую очередь, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья восьмого января. Девятого января в регионе возможны порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

    Причиной ухудшения погоды станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, сообщили в Гидрометцентре. Центр циклона девятого января будет находиться над западной частью Центральной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за сильных снегопадов.

    В Новосибирской области ограничили движение пассажирских автобусов, такси и крупногабаритных грузовиков на федеральных трассах из-за сильного снегопада с ветром.

    В московском регионе в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 20 градусов в отдельных районах.

    7 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Франция временно закрыла границу с Бельгией для грузовых автомобилей до вечера среды из-за сильного снегопада и гололеда, передает Soir.

    По данным издания, ограничения планируется снять в 20:00 среды по местному времени – это 22:00 по Москве.

    Снег и лед затронули север и запад Франции, а также Бельгию, что, по оценке Meteo-France, является редким явлением для текущего климата. В результате на дорогах и в аэропортах возникли значительные сбои.

    Одновременно агентство Belga сообщает, что железнодорожное сообщение между Бельгией и Нидерландами временно полностью остановлено.

    Оператор инфраструктуры Infrabel указал, что все поезда, кроме высокоскоростных, вынуждены останавливаться на станции Эссен у северной границы Бельгии. Причиной названы сильные снегопады на нидерландской стороне путей.

    Временно не курсируют поезда EuroCity между Брюсселем и Роттердамом, а также EuroCity Direct между Брюсселем и Амстердамом.

    В материале также отмечается, что погода в регионе вызвала серьезные перебои в движении транспорта, а также нарушила расписание авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылет главы Румынии Никушора Дана из Парижа был отложен из-за снегопада.

    Перевозки грузов и школьников во Франции остановили в 38 департаментах, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы длиной более 900 км, что стало новым антирекордом.

    7 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования

    Фон дер Ляйен: Киев и Брюссель используют парижскую декларацию для урегулирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации, предусматривающей отправку европейских военных на Украину после перемирия, как основу для мирного урегулирования, заявили власти Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Брюссель планируют сделать парижскую декларацию, предполагающую отправку европейских военных на Украину после прекращения огня, основой для мирного урегулирования.

    В социальной сети X (заблокирована в РФ) фон дер Ляйен написала: «Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности – это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины». Она добавила, что Брюссель считает будущий прием Украины в ЕС «ключевой гарантией безопасности самой по себе».

    Аналогичное заявление сделал и глава Евросовета Антониу Кошта, который вместе с фон дер Ляйен находится на Кипре по случаю передачи председательства Республике Кипр в Совете Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    7 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии

    Украинский флаг убран со здания правительства Чехии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На здании правительства Чехии теперь размещен флаг Евросоюза вместо украинского, ранее снятого по решению новых властей страны, сообщают местные СМИ.

    Флаг Украины был снят со здания правительства Чехии в понедельник, пишет ТАСС со ссылкой на портал Idnes. Украинский символ висел там с конца февраля 2022 года, но теперь его место занял флаг Евросоюза.

    Ранее аналогичные изменения произошли на здании Палаты депутатов парламента Чехии, а также в ряде других государственных учреждений страны. Новые власти страны объяснили это решением оказывать Украине реальную, а не символическую поддержку.

    Руководство правоцентристских движений, победивших на парламентских выборах в октябре 2025 года, подчеркнуло важность перехода к дипломатическим мерам и достижению мира при сохранении суверенитета Украины. Символическое размещение украинских флагов в публичных местах, по их мнению, не отражает сути необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в новогоднем обращении спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.

    Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти.  Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной.

    В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что посол Василий Зварич нарушил дипломатический этикет, критикуя новогоднее обращение Окамуры. Позже Мацинка провел встречу с послом Зваричем, где обсуждались настроения части чешского общества.

    7 января 2026, 17:16 • Новости дня
    Депутат Шеремет назвал ересью планы по размещению войск на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламентарий из Крыма подверг резкой критике идею создания иностранных военных баз на Украине, назвав ее опасной и не соответствующей реальности.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как опасную ересь, передает РИА «Новости».

    Комментируя инициативу, Шеремет отметил, что подобные заявления западных лидеров не соответствуют действительности и тенденциям в мире.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации лидерами коалиции о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    По словам Стармера, Британия и Франция планируют создать военные базы и склады техники по всей территории страны для поддержки ВСУ.

    Шеремет добавил, что западная демократия, по его мнению, не выдержала испытания и утратила доверие, показав свою агрессивную сущность.

    Он подчеркнул, что Россия расценит подобные действия как вмешательство во внутренние дела и вероломную интервенцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Франции после заявления о готовности отправить военных на Украину.

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Запад использует украинцев как инструмент давления на Россию и рассчитывает ее истощить.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия сообщила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали и формат участия пока не определены.

