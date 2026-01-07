Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики, передает РИА «Новости».

Представители пресс-центра отметили: «Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка».

Белогоровка продолжает находиться вблизи линии фронта и имеет особое значение для российских бойцов, которые участвовали в ее освобождении.

Военные подчеркнули, что именно с Белогоровки 7-я бригада начала успешное продвижение на Северск, освободив несколько населенных пунктов и блокировав город с северной и северо-западной сторон. Это, по их словам, сыграло важную роль в освобождении города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль часть ключевой высоты возле Белогоровки в районе ЛНР.

Российские военные добились заметных успехов на границе Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей за последнюю неделю.

Бои в Северске в ДНР начались с участием российских штурмовиков, что усложнило снабжение передового укрепрайона ВСУ в северо-западной части Донбасса.