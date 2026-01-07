  • Новость часаМИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    7 января 2026, 17:17 • Новости дня

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 14:55 • Новости дня
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера», который пытались захватить Соединенные Штаты у венесуэльских берегов, сообщают американские СМИ.

    Судно преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, ему на помощь Россия якобы направила свою подводную лодку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что танкер идет без груза.

    Во вторник МИД России сообщал, что российский танкер «Маринера» подвергается преследованию со стороны военных США и НАТО. За этим гражданским судном также проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

    Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

    Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    7 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных

    Минтранс сообщил о потере связи с судном «Маринера» после высадки ВМС США

    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    @ a01/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контакт с судном «Маринера» был утрачен после того, как американские военно-морские силы высадились на его борт в открытом море, сообщили в Минтрансе.

    Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» около 15.00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод, сообщает Минтранс.

    После высадки американских военных связь с судном была утеряна, сообщили в министерстве.

    В ведомстве также подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в юрисдикциях других стран.

    Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    В интервью газете ВЗГЛЯД, эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна пиратской акцией.

    Также в среду США задержали танкер Sophia в Карибском море.

    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»

    Минобороны Британии подтвердило причастность к захвату танкера «Маринера»

    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией, сообщили в минобороны страны.

    Правительство Великобритании по запросу Соединенных Штатов оказало содействие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Атлантики, передает ТАСС.

    В официальном заявлении британского Минобороны отмечается, что вооруженные силы страны оказали заранее спланированную операционную поддержку американским военным, участвовавшим в операции по перехвату судна.

    В документе говорится: «Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1 (прежнее название «Маринеры»)». Уточняется, что британские военные предоставили для операции свои базы, а также обеспечили воздушную разведку с помощью королевских ВВС.

    Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцелярия британского премьер-министра отказалась комментировать ситуацию с задержанием российского танкера «Маринера» силами США рядом с территорией Британии.

    Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват судна связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

    До этого США подтвердили задержание танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

    МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    6 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

    Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

    Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

    На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

    Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

    7 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

