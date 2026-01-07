Совет Warner Bros. порекомендовал отклонить предложение Paramount о покупке

Совет директоров Warner Bros. рекомендовал слияние с Netflix вместо Paramount

Tекст: Мария Иванова

Совет директоров медиахолдинга Warner Bros. Discovery единогласно рекомендовал отклонить обновлённое предложение о покупке от Paramount Skydance, сообщает ТАСС. Вместо этого компания советует акционерам продолжить курс на слияние с Netflix. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте PR NewsWire.

Глава совета директоров WBD Самуэль Пьяцца – младший подчеркнул: «Совет единогласно постановил, что последнее предложение Paramount уступает нашему соглашению о слиянии с Netflix по нескольким ключевым направлениям. Сделка с Netflix обеспечит превосходную ценность при большей уверенности, без значительных рисков и издержек для наших акционеров».

Ранее Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108,4 млрд долларов в ответ на оферту Netflix, оценивающую сделку примерно в 83 млрд долларов. Несмотря на улучшенные условия, совет директоров WBD вновь не поддержал эту инициативу и сообщил, что видит больше перспектив в объединении с Netflix.

Продажа Warner Bros. Discovery происходит на фоне масштабных изменений на рынке медиа: аудитория уходит с кабельных каналов в стриминговые сервисы. В третьем квартале 2023 года выручка WBD снизилась на 23%, поскольку клиенты отменяют подписки. Если сделка с Netflix состоится, совокупная аудитория стриминговых сервисов компании достигнет 450 млн подписчиков, что может стать предметом внимания антимонопольных органов.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery собирается отказать Paramount Skydance в покупке компании и, как ожидается, отдаст предпочтение предложению Netflix.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже Warner Bros. Discovery должна затрагивать и смену собственника у CNN.

Стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов.