Стармер обещал вынести на голосование размещение войск Британии на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Британии намерено вынести на голосование в парламенте вопрос о возможной отправке войск на Украину после достижения мирной договоренности, передает ТАСС. Кир Стармер выступил с этим заявлением в Палате общин, подчеркнув, что решение будет приниматься только после прекращения огня.

Премьер-министр уточнил, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским была согласована декларация о намерении разместить войска в случае заключения мирной сделки. По его словам, детали соглашения будут объявлены дополнительно, когда появится такая возможность.

Стармер заверил, что будет информировать членов парламента о развитии ситуации и подчеркнул, что возможное развертывание войск обязательно станет предметом отдельного голосования в Палате общин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер заявил, что Британия и Франция после прекращения огня создадут военные базы на Украине, а лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск.

Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств».

Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.