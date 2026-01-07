Эрдоган опроверг сообщения о предложении США Мадуро уехать в Турцию

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Эрдоган в интервью телеканалу TRT Haber сказал: «Нам такой информации не поступало, такого не было».

Таким образом, турецкий лидер опроверг публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть Венесуэлу и выехать в Турцию.

По информации NYT, венесуэльский президент «гневно отверг этот план».

Ранее, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о нанесении Соединенными Штатами ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе. Он охарактеризовал действия Вашингтона как военную агрессию, после чего в Венесуэле было введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение атаки и операцию по попытке вывоза из страны Николаса Мадуро и его супруги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке Венесуэлы и предостерег от нарушения ее суверенитета.

