Победитель прошлогоднего «Дакара» досрочно сошел с дистанции

Аль-Раджи прекратил участие в «Дакаре» на четвертом этапе после технических проблем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победитель прошлогоднего «Дакара» в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии досрочно завершил участие в ралли, передает ТАСС. Его экипаж остановился на 234-м километре четвертого этапа из-за технических проблем.

Аль-Раджи вместе с немецким штурманом Тимо Готтшальком были вынуждены отказаться от продолжения заезда. Причиной такого решения стали неполадки с автомобилем, не позволившие продолжить гонку.

Напомним, ралли-марафон «Дакар» проводится в 48-й раз и в седьмой раз проходит на территории Саудовской Аравии. До 2019 года состязание проходило в Южной Америке, а до этого стартовало и финишировало в Дакаре, столице Сенегала. Российская команда «Камаз-мастер» не участвует в нынешнем розыгрыше из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, команда «КамАЗ-мастер» снялась с ралли «Дакар» после отказа осудить спецоперацию на Украине.

В свою очередь, победитель «Дакара» в 2017 году Сергей Карякин заявил, что для сохранения команды ему пришлось продать одну из гоночных машин из-за отсутствия заказчиков и международных стартов.

Ралли «Дакар» без участия «КамАЗ-мастер» выиграл нидерландец Янус ван Кастерен.