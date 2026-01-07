Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо

Церемония прощания с Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

Tекст: Мария Иванова

Церемония прощания с легендарной актрисой Брижит Бардо прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе, сообщает ТАСС

Прощание транслировали ведущие французские телеканалы. В храме собрались родные, друзья, представители фонда Бардо по защите животных и поклонники творчества актрисы.

На церемонии присутствовали певица Мирей Матьё, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, канадский защитник природы Пол Уотсон и музыканты из Gipsy Kings. Матьё исполнила на латыни произведение Panis Angelicus, написанное Фомой Аквинским. По ее словам, «Брижит Бардо олицетворяла собой Францию», и она восхищалась тем, что делала актриса.

По просьбе семьи Бардо во время мессы не разрешалось делать фотографии и видеозаписи. После церемонии актрису похоронили на Морском кладбище рядом с могилой ее первого мужа, режиссера Роже Вадима.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и к 13 годам уже училась в Национальной консерватории музыки и танца. За кинокарьеру она снялась в 48 фильмах, став звездой таких лент, как «Частная жизнь» и «Презрение». Свою карьеру Бардо завершила в 38 лет и посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

В среду стало известно, что Брижит Бардо скончалась от тяжелой болезни.

Семья актрисы не пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на прощальную мессу.