Сенатор Грэм опроверг планы сделать Венесуэлу колонией США

Tекст: Денис Тельманов

Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в интервью порталу Semafor, что США не собираются делать Венесуэлу своей колонией, передает РИА «Новости».

«Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», – отметил Грэм

Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.

МИД России выразил солидарность с Венесуэлой, призвал освободить Мадуро и его супругу и не допустить эскалации конфликта. К аналогичным призывам присоединились власти Китая и КНДР, осудившие действия США и заявившие о нарушении международного права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв.

Американские СМИ сообщили, что во время военной операции США в Венесуэле, состоявшейся 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

Администрация США выдвинула Венесуэле ряд условий для наращивания добычи нефти.