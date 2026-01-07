  • Новость часаМИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    7 января 2026, 15:21 • Новости дня

    Эрдоган предсказал ослабление Запада при обострении борьбы за энергоресурсы

    Эрдоган заявил об ослаблении Запада при будущей острой борьбе за энергоресурсы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что конкуренция за энергоресурсы станет значительно агрессивнее, а западные страны теряют привычные рычаги давления.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором ужесточении борьбы за энергоресурсы, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны постепенно теряют аргументы, которыми долгое время пользовались для давления на другие государства.

    Эрдоган подчеркнул: «Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам».

    Турецкий лидер также отметил, что Турция находится в центре этой борьбы и сравнил ситуацию с распределением ресурсов, где те, кто не участвует в переговорах, оказываются «в меню».

    Он добавил, что в 2025 году, несмотря на кризисы и войны, Турция смогла оправдать доверие народа и не нанесла ущерба своим интересам. Эрдоган перечислил вызовы, с которыми столкнулась Турция: конфликт между Россией и Украиной, события в Газе, атаки на Иран, катастрофу в Судане, операцию в Катаре и внутренние протесты после 19 марта. По словам президента, страна успешно справилась со всеми этими испытаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эрдоган заявил, что Европа не сможет вечно предоставлять экономическую поддержку Украине. Кроме того, власти Турции выразили несогласие с поддержкой Азербайджаном позиций Израиля и США в секторе Газа.

    Западные СМИ отмечали, что после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу президент Турции делает ставку на стратегическую важность страны для НАТО.


    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    6 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

    Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

    Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

    На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

    Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

    7 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по сепаратистам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена, сообщил генерал-майор сил коалиции Турки аль-Малики.

    «Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <...> и нанесла ограниченные превентивные удары», –приводит слова аль-Малики ТАСС со ссылкой на SPA.

    Он отметил, что целью операции была дезорганизация сил сепаратистов и предотвращение эскалации со стороны председателя ЮПС Айдаруса аль-Зубейди.

    Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия, передает РИА «Новости».

    При этом сам аль-Зубейди, по информации Reuters, скрылся в неизвестном направлении и не воспользовался самолетом, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский совет, управляющий территориями международно признанных властей Йемена, оказался в кризисе из-за конфликта между Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда провинций и попыток восстановления Народной Демократической Республики Йемен.

    Сторонники отделения южных областей из Южного переходного совета под руководством аз-Зубейди приняли конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. Эскалация боевых действий обострила отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые  ранее выступали союзниками в гражданской войне в Йемене, но теперь поддерживают разные фракции в йеменском конфликте.

    7 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent уменьшилась ниже 60 долларов за баррель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE ушла ниже отметки в 60 долларов за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

    На 7.39 мск стоимость Brent снижалась на 0,89%, до 59,97 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    К 7.51 мск снижение замедлилось до 60,06 долларов за баррель (минус 0,74%).

    В конце декабря мировые цены на нефть снижались после публикации статистики минэнерго США о запасах в стране.

    7 января 2026, 10:03 • Новости дня
    FT: Chevron и Quantum Energy Partners хотят купить зарубежные активы «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners заинтересовались покупкой международных активов «Лукойла» стоимостью 22 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Размер портфеля оценивается в 22 млрд долларов, покупка рассчитана на долгий срок, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает такой подход, отмечая, что передача активов американскому оператору на неограниченный срок является привлекательным вариантом.

    В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Британии и объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

    В ноябре 2025 года минфин США продлял отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл».

    7 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Удары Саудовской Аравит по Йемену унесли жизни 20 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети.

    Как передает РИА «Новости», источник во властных структурах провинции сообщил, что самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около двенадцати авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф, где перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандой доставленные из Адена. В результате атак погибли двадцать человек, включая женщин и детей.

    Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил: «Силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности».

    По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди мобилизовал крупные силы с бронетехникой и вооружением из лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении Эд-Дали незадолго до атак.

    Представитель коалиции также обратился к жителям с призывом держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, и дипломаты ищут пути для разрешения ситуации.

    7 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Силы Йемена взяли под контроль ключевые районы Адена

    Tекст: Денис Тельманов

    В центральные районы Адена вошли подразделения правительственных бригад «Аль-Амалика», которые взяли под охрану стратегические объекты города, включая президентский дворец и аэропорт.

    Подразделения бригад «Аль-Амалика», поддерживающие международно признанное правительство Йемена, вошли в центральные районы временной столицы страны и взяли под контроль ключевые государственные объекты, передает ТАСС.

    По информации телеканала Asharq News, силы «Аль-Амалика» установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как сепаратисты из Южного переходного совета оставили свои позиции.

    Командование 4-го военного округа, отвечающее за юго-западные провинции Йемена, также приняло под свое управление штаб-квартиры и учреждения ЮПС в ряде районов города. Собеседники телеканала уточняют, что ключевые объекты и блокпосты в Адене продолжают оставаться под контролем бригад «Аль-Амалика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с сепаратистскими группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    7 января 2026, 17:07 • Новости дня
    CNBC сообщил о планах США частично снять санкции с Венесуэлы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    США собираются смягчить санкции в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

    По данным телеканала, число действующих ограничений будет сокращено, что позволит частично восстановить экономические связи между странами.

    Также сообщается, что продажи нефти из Венесуэлы смогут осуществляться через американские компании без ограничений по времени.

    Решение связано с намерением стимулировать экономические реформы и политический диалог в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию.

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной третьего января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи будут находиться под контролем президента США Дональда Трампа.

    7 января 2026, 16:50 • Новости дня
    Власти Ирана казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    В Иране был приведен в исполнение смертный приговор гражданину, обвиненному в передаче секретных данных израильской разведке за оплату в цифровой валюте.

    Смертный приговор Али Ардестани был утвержден Верховным судом Ирана и приведен в исполнение утром 7 января, сообщает Mehr.

    Ардестани был признан виновным в шпионаже и передаче чувствительной информации израильской разведке Моссад.

    В сообщении агентства говорится: «Сегодня утром, в среду, 7 января, после утверждения Верховным судом республики и в рамках установленной законом процедуры в исполнение был приведен смертный приговор Али Ардестани… обвиняемому в шпионаже и передаче чувствительной информации о стране в пользу разведки «Моссад».

    Как отмечает агентство, осужденный контактировал с представителем Моссад лично и передавал ему фотографии, видеоматериалы и другую информацию о важных объектах и конкретных лицах.

    После каждой передачи данных он получал новые задания. За сотрудничество с израильской разведкой Ардестани получал оплату в цифровой валюте. В ходе расследования он признал, что полностью осознавал предоставление ценной информации спецслужбам Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину России Виталию Звягинцеву, арестованному в Израиле по подозрению в шпионаже.

    В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки.

    Власти Ирана также привели в исполнение смертный приговор мужчине, который передал «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.

    7 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Актера из «Клюквенного щербета» отпустили в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанного ранее в рамках антинаркотического рейда актера турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра отпустили, об этом сообщает турецкое телевидение.

    Гюнгёра доставили в суд Чаглаян в Стамбуле вместе с еще 25 задержанными, он дал показания, после чего артиста отпустили, передает РИА «Новости» со ссылкой на TGRT Haber.

    Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали актера сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра, задержание проводилось в ходе масштабной антинаркотической операции.

    7 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Победитель прошлогоднего «Дакара» досрочно сошел с дистанции

    Аль-Раджи прекратил участие в «Дакаре» на четвертом этапе после технических проблем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи завершил выступление на ралли «Дакар» 2026 года, остановившись на 234-м километре четвертого этапа.

    Победитель прошлогоднего «Дакара» в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии досрочно завершил участие в ралли, передает ТАСС. Его экипаж остановился на 234-м километре четвертого этапа из-за технических проблем.

    Аль-Раджи вместе с немецким штурманом Тимо Готтшальком были вынуждены отказаться от продолжения заезда. Причиной такого решения стали неполадки с автомобилем, не позволившие продолжить гонку.

    Напомним, ралли-марафон «Дакар» проводится в 48-й раз и в седьмой раз проходит на территории Саудовской Аравии. До 2019 года состязание проходило в Южной Америке, а до этого стартовало и финишировало в Дакаре, столице Сенегала. Российская команда «Камаз-мастер» не участвует в нынешнем розыгрыше из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда «КамАЗ-мастер» снялась с ралли «Дакар» после отказа осудить спецоперацию на Украине.

    В свою очередь, победитель «Дакара» в 2017 году Сергей Карякин заявил, что для сохранения команды ему пришлось продать одну из гоночных машин из-за отсутствия заказчиков и международных стартов.

    Ралли «Дакар» без участия «КамАЗ-мастер» выиграл нидерландец Янус ван Кастерен.

