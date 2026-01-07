Эрдоган предсказал ослабление Запада при обострении борьбы за энергоресурсы

Эрдоган заявил об ослаблении Запада при будущей острой борьбе за энергоресурсы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором ужесточении борьбы за энергоресурсы, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны постепенно теряют аргументы, которыми долгое время пользовались для давления на другие государства.

Эрдоган подчеркнул: «Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам».

Турецкий лидер также отметил, что Турция находится в центре этой борьбы и сравнил ситуацию с распределением ресурсов, где те, кто не участвует в переговорах, оказываются «в меню».

Он добавил, что в 2025 году, несмотря на кризисы и войны, Турция смогла оправдать доверие народа и не нанесла ущерба своим интересам. Эрдоган перечислил вызовы, с которыми столкнулась Турция: конфликт между Россией и Украиной, события в Газе, атаки на Иран, катастрофу в Судане, операцию в Катаре и внутренние протесты после 19 марта. По словам президента, страна успешно справилась со всеми этими испытаниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эрдоган заявил, что Европа не сможет вечно предоставлять экономическую поддержку Украине. Кроме того, власти Турции выразили несогласие с поддержкой Азербайджаном позиций Израиля и США в секторе Газа.

Западные СМИ отмечали, что после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу президент Турции делает ставку на стратегическую важность страны для НАТО.



