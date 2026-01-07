Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил предшественника в агрессии к КНДР

Tекст: Денис Тельманов

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен назвал политику бывшего главы государства Юн Сок Ёля по отношению к КНДР агрессивной, передает ТАСС.

Он обвинил предшественника в наступательных действиях, отметив, что Сеул долгое время вел себя наступательно в военной сфере по отношению к Пхеньяну.

Ли Чжэ Мен отметил: «Если мы хотим установить диалог, то нам нужно понимать позицию другой стороны».

По сообщениям агентства Ренхап, прежняя администрация возобновила работу громкоговорителей на границе для пропаганды, а Юн Сок Ёль подозревается прокуратурой в попытке спровоцировать КНДР путем отправки беспилотников с листовками.

Новый президент прекратил использование громкоговорителей и выступает за диалог с Севером. В Пхеньяне, однако, скептически относятся к намерениям Ли Чжэ Мена, считая, что он преследует собственные цели.

Во время визита в Китай Ли Чжэ Мен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его выступить посредником между КНДР и Южной Кореей, в том числе по ядерной проблеме. Китай согласился приложить усилия для посредничества и одобрил инициативы Сеула.

Также Ли Чжэ Мен сообщил, что Китай пообещал убрать одну из трех металлических конструкций в районе Желтого моря, где пересекаются исключительные экономические зоны двух стран. По информации китайской стороны, остальные конструкции используются для рыболовства и управленческих целей.

