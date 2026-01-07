  • Новость часаМИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    7 января 2026, 14:55 • Новости дня

    Генсек НАТО сообщил о планах разместить военных США в Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что обсуждение вопроса о размещении дополнительных американских военных в Гренландии полностью открыто, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что соответствующие соглашения уже существуют и у альянса нет разногласий по поводу оценки ситуации в регионе.

    Рютте отметил, что США обоснованно вовлечены в вопросы безопасности на Севере и острове, а союзники придерживаются единой позиции по Гренландии.

    «Я абсолютно убежден, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены. И, еще раз, что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют», – заявил он.

    Президент США после недавней операции против Венесуэлы заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за присутствия судов КНР и России в арктическом регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера отказаться от угроз присоединения острова к США.

    Трамп неоднократно подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты «свободного мира», однако бывший премьер автономии Муте Эгеде уверял, что остров не продается и не будет продаваться. Несмотря на это, американский президент не дал обещания отказаться от применения силы для установления контроля над территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Дональд Трамп, скорее всего, пообещает Гренландии крупные американские инвестиции в обмен на контроль над островом. Местные власти, Дания и Европа выступают против такого сценария.

    СМИ назвали четыре возможных сценария, как США будут присоединять Гренландию. Госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (21)
    7 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Стало известно о рекордных сборах фильма «Буратино» в России

    Новый фильм «Буратино» с начала проката собрал свыше 1,5 млрд рублей

    Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 млрд рублей и почти 3 млн зрителей.

    Общие сборы российского фильма «Буратино» за первые шесть дней проката достигли 1 510 093 931 рублей, передает Ura.Ru со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

    Предпродажи билетов на картину составили более 185 млн рублей, а число зрителей по всей стране приблизилось к 3 млн. В сообщении уточняется, что только за первые сутки показа фильм собрал 226 млн рублей.

    Картина режиссера Игоря Волошина является современной адаптацией сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главный герой, деревянный мальчик Буратино, отправляется в насыщенное приключениями путешествие ради поиска собственной значимости и возвращения любви папы Карло.

    Выход фильма приурочен к 50-летию с момента премьеры советского телефильма «Приключения Буратино». Композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к фильму 1975 года, стал автором саундтрека и для новой версии. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (23)
    7 января 2026, 14:55 • Новости дня
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера», который пытались захватить Соединенные Штаты у венесуэльских берегов, сообщают американские СМИ.

    Судно преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, ему на помощь Россия якобы направила свою подводную лодку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что танкер идет без груза.

    Во вторник МИД России сообщал, что российский танкер «Маринера» подвергается преследованию со стороны военных США и НАТО. За этим гражданским судном также проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (6)
    7 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (42)
    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

    Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

    Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (42)
    7 января 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча так называемой «коалиции желающих» во французской столице завершилась историческим фиаско, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Саммит был объявлен успешным, однако на самом деле он обернулся провалом, заявил Мема, передает РИА «Новости».

    «Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России», – добавил он.

    По его мнению, именно Европа остается главным препятствием к установлению мира на Украине.

    До этого СМИ писали, что США в ходе диалога с «коалицией желающих» якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.

    Через некоторое время в прессе заявили, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    Комментарии (25)
    7 января 2026, 12:07 • Новости дня
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/AA/photothek/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и полным правом заблокировать доступ Украины к черноморской акватории, заявил бывший заместитель главы Пентагона Чэс Фримен.

    Действия Москвы могли бы быть аналогичны американской политике в других регионах мира, заявил Фримен в на канале Judging Freedom, передает телеканал 360.

    Фримен провел параллель между подходом США к странам Латинской Америки и возможными шагами России в Восточной Европе. По его словам, если Москва решит действовать столь же решительно, как и Вашингтон, то последствия для Украины будут катастрофическими.

    Аналитик подчеркнул, что Украина может быть полностью лишена статуса морской державы и доступа к стратегическим торговым путям. Он считает, что такой сценарий станет фатальным для украинской экономики и государственности.

    По мнению Фримена, превращение Украины в изолированное государство без выхода к морю приведет к тому, что страна останется с радикальными группировками и со временем превратится в аграрную провинцию.

    В конце декабря военкор Александр Коц отмечал, что ВС России своими ударами по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в постепенно отсекают киевский режим от Черного моря.

    Комментарии (21)
    7 января 2026, 08:41 • Новости дня
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    @ Denis Paquin/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу сначала Советского Союза, а затем в пользу России, умер на 85-м году жизни в тюрьме штата Мэриленд, сообщили в федеральном бюро тюрем при минюсте США.

    В базе ведомства указано, что Эймс умер 5 января 2026 года, причина смерти не раскрывается, передает ТАСС.

    На момент смерти ему было 84 года. Он отбывал пожизненное заключение в одном из исправительных учреждений штата Мэриленд.

    Согласно обвинительному заключению, Эймс сотрудничал с советской, а затем с российской внешней разведкой 10 лет. Американские власти полагают, что он выдал более 10 агентов ЦРУ, работавших в российских государственных организациях и на оборонных предприятиях. В 1994 году суд в США приговорил его к пожизненному заключению за шпионаж.

    В марте 2025 года умер советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, ему было 86 лет.

    В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но ему удалось сбежать в Британию. Гордиевского вычислили благодаря информации от Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6.

    Комментарии (6)
    7 января 2026, 13:08 • Новости дня
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    @ REUTERS/Juan Carlos Hernandez

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У венесуэльского побережья несколько танкеров заменили свои флаги на российские после введения морской блокады американским флотом, сообщают американские СМИ.

    Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский в ответ на усиление морской блокады со стороны ВМС США, передает «Царьград» со ссылкой на New York Times.

    Первым судном, совершившим переход, стал танкер Bella 1, который также сменил название на Marinera («Маринера»). Вторым названным судном оказался танкер Hyperion, а остальные три остались неназванными. Один из этих трех судов смог покинуть территориальные воды Венесуэлы, несмотря на присутствие американских кораблей.

    По данным издания, охота на суда так называемого теневого флота, перевозящих венесуэльскую нефть, усилилась с началом блокады. Эти танкеры пытаются избежать задержания и продолжают маневрировать в международных водах.

    Напомним, МИД России заявлял, что российский танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО. За ним проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    Комментарии (10)
    7 января 2026, 09:29 • Новости дня
    СМИ: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    «Известия»: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    СМИ: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в столичном баре «МО[три]», сообщил источник.

    Фестиваль проходил 6 января, силовики якобы вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы, сказал собеседник «Известий».

    Кроме того, правоохранители провели несколько задержаний, в числе задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков.

    Через некоторое время его отпустили.

    После действий силовых ведомств организаторы отменили мероприятие.

    По какой причине силовые структуры прибыли туда, пока неизвестно.

    В 2022 году полицейские оцепляли территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, тогда у посетителей также проверяли документы.

    Комментарии (13)
    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    Комментарии (20)
    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    Комментарии (11)
