Премьер Нидерландов Схоф предупредил о рисках захвата Гренландии США

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят Гренландию, передает РИА «Новости». По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом, а подобная ситуация приведет к серьезному напряжению внутри альянса. Схоф отметил, что оценивает перспективы безопасности НАТО и Европы пессимистично при подобных сценариях развития событий.

Газета NRC цитирует Схофа: «Они, безусловно, окажутся под очень сильным давлением... Союзники так друг с другом не поступают». Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил ранее подчеркнул, что вопрос о будущем Гренландии должны решать сам остров и Дания, а Нидерланды поддерживают их позицию.

Президент США после операции против Венесуэлы заявил, что Вашингтон заинтересован в Гренландии из-за стратегической важности и присутствия судов КНР и России в регионе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ призвала Дональда Трампа отказаться от угроз о присоединении острова к США. Трамп неоднократно подчеркивал, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов и отказывался гарантировать отказ от применения военной силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков заявил, что Дональд Трамп, вероятно, пообещает Гренландии крупные американские инвестиции в обмен на контроль над островом.

Местные власти, Дания и Европа выступают против такого сценария. СМИ назвали четыре возможных варианта присоединения Гренландии к США.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что администрация США рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.