В Донецке открыли уникальный молодежный центр

Tекст: Алексей Дегтярёв

Открытие молодежного центра «30/09» в Донецке состоялось при участии первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, указал Пушилин в своем Telegram-канале.

Центр занимает почти 13 тыс. кв. метров, на которых размещены спортивный зал, шесть лекториев и мультимедийный парк «Россия – моя история». Название для площадки выбрала сама молодежь Донецка.

Интерьеры центра выполнены в современном стиле, каждый посетитель может найти подходящие занятия: от спорта до образовательных и культурных проектов. На прилегающей территории оборудованы площадки для скалодрома, воркаута, вейкбординга, а также сцена, детская игровая зона и пешеходная набережная.

Подрядная организация из Москвы учла рекомендации Кириенко и организовала дополнительные выставочные зоны. Большую роль в реализации проекта сыграли московские специалисты и мэр города Сергей Собянин.

Молодежь Донецка, выросшая в условиях войны, заслуживает современные площадки для самореализации, образования и патриотических инициатив, заключил Пушилин.