Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик

Директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик умер на 49-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Сергея Цедрика сообщили в администрации Сочи, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении городской администрации отмечается: «С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине Сергея Сергеевича Цедрика – директора Сочинской камерной филармонии. Он ушел из жизни 6 января на 49-м году… Утрата Сергея Сергеевича Цедрика является невосполнимой потерей для культуры города и края. Мы выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая память о Сергее Сергеевиче навсегда сохранится в наших сердцах».

Цедрик окончил Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова и последние десять лет возглавлял Сочинскую камерную филармонию. Под его руководством в Сочи проходили такие культурные и музыкальные фестивали, как «Музыка закатов» и «Квартет Рахманинова приглашает».

Как отмечает мэрия, Цедрик был не только организатором, но и исполнителем, объединявшим музыкантов из России и Абхазии. К его достижениям относят сохранение и развитие струнного квартета имени Рахманинова.

Местные власти считают, что благодаря Цедрику сочинская филармония стала флагманом классического искусства в современных форматах. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

