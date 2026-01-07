Саакашвили захотел украсть православное Рождество

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях он сообщил о «уверенности в том, что вскоре настанет время, когда Грузия будет отмечать Рождество 25 декабря вместе с абсолютным большинством христианских стран».

«Вот увидите, что это обязательно произойдет», – заявил Саакашвили.

Первый зампред парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, комментируя обещание бывшего президента, заявил, что тот «старается разжечь новый очаг противостояния в грузинском обществе».

Грузинская Патриархия – самый авторитетный институт в стране, которая в среду торжественно отмечает Рождество.

Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

Саакашвили был арестован в октябре 2021 года после нелегального возвращения с Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме. Его поместили в Руставскую тюрьму, где он объявил голодовку.

В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди», однако в середине ноября этого года, согласно заключению лечащего врача, бывшего президента, который называет себя «политзаключенным», вернули в тюрьму. После этого Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных и обменять.