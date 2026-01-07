Times: США перебросили военные самолеты и вертолеты в Британию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего было переброшено 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжелых вертолета AC-130J Ghostrider, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

По данным издания, самолеты прибыли на три базы королевских ВВС, расположенные в Саффолке и Глостершире. С субботы на этих базах приземлился флот из не менее чем 14 транспортных самолетов и двух тяжеловооруженных вертолетов.

Отмечается, что на борту некоторых Globemaster могли находиться как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые используются в спецоперациях. Указанные авиабазы эксплуатируются как британскими ВВС, так и ВВС США.

В конце декабря США разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна. Уже в январе США провели операцию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ходе операции, по данным прессы, погибли свыше 70 человек.