Политик Филиппо призвал отстранить Макрона после заявления о солдатах для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможной отправке нескольких тысяч французских солдат на Украину после подписания соглашения о прекращении огня, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал после встречи коалиции европейских стран в Париже.

Флориан Филиппо в социальной сети X подчеркнул, что Макрон «явно хочет войны» и предположил, что президент пытается использовать тему для отмены выборов 2027 года, манипуляций страхом или продвижения идеи создания европейской армии. «Тогда отстраните его от власти!», – заявил политик в соцсети.

По мнению Филиппо, только Британия всерьез рассматривает отправку военных на Украину, остальные государства осознают, что такой шаг приведет к прямому военному конфликту с Россией.

Министерство иностранных дел России ранее подчеркивало, что размещение войск стран НАТО на Украине абсолютно неприемлемо и грозит эскалацией, а подобные заявления европейских столиц расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим обязан начать переговоры, а дальнейшее затягивание конфликта для Киева опасно и лишено смысла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия.

«Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране, а лидеры этих стран подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.