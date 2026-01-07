  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    7 января 2026, 13:10 • Новости дня

    Снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Франция временно закрыла границу с Бельгией для грузовых автомобилей до вечера среды из-за сильного снегопада и гололеда, передает Soir.

    По данным издания, ограничения планируется снять в 20:00 среды по местному времени – это 22:00 по Москве.

    Снег и лед затронули север и запад Франции, а также Бельгию, что, по оценке Meteo-France, является редким явлением для текущего климата. В результате на дорогах и в аэропортах возникли значительные сбои.

    Одновременно агентство Belga сообщает, что железнодорожное сообщение между Бельгией и Нидерландами временно полностью остановлено.

    Оператор инфраструктуры Infrabel указал, что все поезда, кроме высокоскоростных, вынуждены останавливаться на станции Эссен у северной границы Бельгии. Причиной названы сильные снегопады на нидерландской стороне путей.

    Временно не курсируют поезда EuroCity между Брюсселем и Роттердамом, а также EuroCity Direct между Брюсселем и Амстердамом.

    В материале также отмечается, что погода в регионе вызвала серьезные перебои в движении транспорта, а также нарушила расписание авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылет главы Румынии Никушора Дана из Парижа был отложен из-за снегопада.

    Перевозки грузов и школьников во Франции остановили в 38 департаментах, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы длиной более 900 км, что стало новым антирекордом.

    6 января 2026, 17:00 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии, правительство страны сосредоточится на росте и реформах, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.

    Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.

    Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.

    Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.

    В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.

    На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.

    В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.

    Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz потерял лидерство на европейском рынке.

    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    6 января 2026, 15:46 • Новости дня
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз не собирается признавать исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал Николаса Мадуро. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер.

    Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал и Николаса Мадуро, сообщает ТАСС.

    «Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», – подчеркнула Хиппер. По её словам, Евросоюз не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес.

    В то же время Еврокомиссия намерена сохранять ограниченные контакты с Родригес и властями Венесуэлы. Такой шаг объясняется необходимостью поддерживать рабочие каналы связи для решения текущих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес вступила в должность временного президента Венесуэлы и пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп заявил, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Названа причина смерти Брижит Бардо

    Tекст: Мария Иванова

    Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенных операций, сообщил журнал Paris Match.

    Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

    По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

    Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

    После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

    Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.

    6 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Орбан назвал украинские власти гомункулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя планы киевского режима получить 800 млрд долларов, назвал украинское руководство «гомункулом».

    «Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии... Украинский гомункул просит есть», – написал в соцсетях Орбан, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина просит эти средства на 10 лет.

    Политик добавил, что именно по этой причине ЕС собирался отнять у России ее замороженные активы.

    Ранее Орбан заявлял, что от принятых в 2026 решений будет зависеть, наступит ли мир в Европе.

    Он также отмечал, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    6 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Боррель заявил о потере США статуса главного союзника ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США больше не главный союзник Евросоюза, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

    По его словам, США больше не является главным союзником Евросоюза,передает РИА «Новости». Боррель добавил, что европейцам необходимо осознать, что им придется обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

    В интервью испанской газете Pais Боррель отметил: «США теперь не главный союзник ЕС. Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указывал на наличие двойных стандартов у Евросоюза после операции США в Венесуэле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2026 год станет решающим для мира в Европе. Представители США предупредили о риске ядерной угрозы в случае конфликта между Евросоюзом и Россией.

    7 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Британская и французская военная авиация проследила за танкером «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции осуществили слежение за российским танкером у северного побережья Британии, сообщают британские СМИ.

    Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером «Маринера» на его пути к северу Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Отмечается, что союзники по НАТО и ирландские ВВС совершили перелет над судном, чтобы наблюдать за его маршрутами.

    По данным издания, в направлении «Маринеры» был поднят самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Также в воздух поднимался британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез с радаров общедоступных систем слежения.

    Действия координировались между странами НАТО.

    Ранее МИД России сообщал, что танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО.

    В конце декабря американские СМИ указывали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    7 января 2026, 01:19 • Новости дня
    Макрон: После завершения конфликта ВСУ должны насчитывать 800 тыс. военных

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что в ходе встречи в Париже, которая стала 15-й по счету с момента создания «коалиции желающих», была достигнута договоренность о формировании координационной группы. В нее войдут представители США, стран-участниц коалиции и сама Украина. Эта структура займется поддержкой и координацией усилий с основным штабом коалиции, который расположен в Париже.

    По словам французского лидера, участники совещания смогли «укрепить архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине». Макрон добавил, что эти гарантии касаются не только самой Украины, но и безопасности всего европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить на Украине войска. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    6 января 2026, 16:40 • Новости дня
    В Японии при землетрясении пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При землетрясении магнитудой 6,4 на территории Японии пострадали минимум девять человек в префектурах Симанэ, Тоттори, Окаями и Хиросима.

    Жители получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

    Эпицентр подземных толчков располагался у префектур Симанэ и Тоттори, очаг залегал на глубине 10 километров.

    Нештатных ситуаций на атомных объектах в регионе не зарегистрировали.

    В декабре у островов Хонсю и Хоккайдо произошли два землетрясения.

    7 января 2026, 11:03 • Новости дня
    Снег и гололед парализовали транспорт во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов.

    Движение грузовых автомобилей и школьного транспорта было отменено на территории более трети Франции, передает BFMTV. Ограничения введены в 38 из 96 департаментов, включая весь Парижский регион, из-за обильных снегопадов и гололеда. Сообщается, что такие меры затронули север, запад и центральную часть страны.

    В материале подчеркивается: «В 38 департаментах, где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт». Это решение принято министерством транспорта Франции для обеспечения безопасности.

    Накануне министр транспорта Филипп Табаро сообщил, что аэропорт «Шарль-де-Голль» в Париже отменит около 40% рейсов в среду из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Кроме того, часть рейсов будет отменена и в аэропорту «Орли».

    Ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли на территории Франции в результате происшествий, связанных с непогодой. По данным телеканала, пробки на дорогах Парижского региона в понедельник достигли длины 1 тысячи километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан оставаться дома из-за снегопада и предложил в это время заняться повышением демографии.

    7 января 2026, 11:51 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти предупредили жителей Москвы и области о сильном снегопаде, метели и заносах, которые ожидаются в ближайшие два дня.

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре РФ пояснили, что ожидается сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица. Желтый уровень будет действовать с девяти часов утра восьмого января до конца суток девятого января.

    В первую очередь, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья восьмого января. Девятого января в регионе возможны порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

    Причиной ухудшения погоды станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, сообщили в Гидрометцентре. Центр циклона девятого января будет находиться над западной частью Центральной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за сильных снегопадов.

    В Новосибирской области ограничили движение пассажирских автобусов, такси и крупногабаритных грузовиков на федеральных трассах из-за сильного снегопада с ветром.

    В московском регионе в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 20 градусов в отдельных районах.

    7 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Вулин заявил о планах Запада истощить Россию через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Запад использует украинцев как инструмент давления и рассчитывает истощить Россию.

    Конфликт на Украине полностью контролируется Западом и не является хаотичным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью ТАСС.

    По словам политика, любые поставки спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России невозможны без жесткого контроля западных стран.

    Вулин подчеркнул, что мнение самих украинцев игнорируется, а главной целью Запада является истощение России за счет затяжного конфликта. Он отметил, что украинцев никто не спрашивает, а все действия строго координируются западными странами.

    Вулин выразил убеждение, что «неконтролируемого» конфликта быть не может и что действия западных государств направлены на создание максимального давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.

    «Коалиция желающих» считает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Британия и Франция договариваются о создании военных баз по всей Украине и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после прекращения огня.

    7 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Дуров заявил о продолжении войны против приватности в ЕС

    Дуров прокомментировал новые правила обмена данными о криптоактивах в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе с 2026 года начнет действовать директива, обязывающая поставщиков криптоуслуг автоматически передавать данные о транзакциях пользователей, предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о ней критически.

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в Евросоюзе не прекращается война против неприкосновенности частной жизни, передает ТАСС. Он прокомментировал вступление в силу с 2026 года новых правил, предусматривающих автоматический обмен информацией о криптоактивах между странами ЕС.

    В своей публикации в X Дуров написал: «В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?»

    Согласно разъяснениям Еврокомиссии, новые правила обяжут поставщиков услуг в сфере криптоактивов собирать данные о подлежащих отчетности транзакциях пользователей – резидентов ЕС. Первая отчетность должна быть предоставлена в течение девяти месяцев после окончания первого финансового года, охваченного директивой DAC8. Вступление директивы в силу запланировано на 1 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров сравнил инициативы Эмманюэля Макрона с созданием цифрового ГУЛАГа в Евросоюзе. Дуров обвинил президента Франции в желании подавлять онлайн-критику.

    Также он заявил, что действия властей Британии напоминают сюжет фильма «V – значит вендетта». Напомним, что Минфин Британии намерен внедрить к 2027 году жесткое регулирование криптовалют, бирж и кошельков ради прозрачности. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.

