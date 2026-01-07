  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    7 января 2026, 13:08 • Новости дня

    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские

    @ REUTERS/Juan Carlos Hernandez

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У венесуэльского побережья несколько танкеров заменили свои флаги на российские после введения морской блокады американским флотом, сообщают американские СМИ.

    Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский в ответ на усиление морской блокады со стороны ВМС США, передает «Царьград» со ссылкой на New York Times.

    Первым судном, совершившим переход, стал танкер Bella 1, который также сменил название на Marinera («Маринера»). Вторым названным судном оказался танкер Hyperion, а остальные три остались неназванными. Один из этих трех судов смог покинуть территориальные воды Венесуэлы, несмотря на присутствие американских кораблей.

    По данным издания, охота на суда так называемого теневого флота, перевозящих венесуэльскую нефть, усилилась с началом блокады. Эти танкеры пытаются избежать задержания и продолжают маневрировать в международных водах.

    Напомним, МИД России заявлял, что российский танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО. За ним проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    6 января 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    6 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    @ Alexander Muratov/marinetraffic

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Танкер «Маринера» преследуют американскими и натовские военные корабли, операция проходит вдали от побережья США, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера «Маринера», находящегося в международных водах Северной Атлантики, указали в МИД ТАСС.

    В течение нескольких дней за судном наблюдает корабль береговой охраны США несмотря на то, что от американского побережья его отделяют около 4 тыс. километров.

    В министерстве отметили, что «Маринера» идет под государственным флагом России и полностью соблюдает международное морское право. Российские дипломаты выразили надежду, что западные государства будут придерживаться провозглашаемых ими принципов свободы судоходства в открытых морях.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон и впредь будет захватывать нефтяные танкеры, объяснив это борьбой с наркоторговцами.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.

    Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.

    Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.

    6 января 2026, 19:31 • Новости дня
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти немецкой земли Бранденбург сообщили о роспуске коалиционного правительства после ухода двух депутатов и министра финансов из «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW).

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил коалицию с BSW, передает пишет Politico.

    Причиной стали внутренние разногласия в партии BSW, приведшие к выходу двух депутатов и министра финансов из фракции. Это лишило коалицию необходимого большинства в ландтаге, где у нее был перевес в два голоса.

    Войдке заявил, что после выхода членов BSW «основы для сотрудничества в коалиции больше не существует». По его словам, работа правительства была «затенена постоянными спорами внутри BSW». Несмотря на кризис, он продолжит руководить регионом в статусе премьер-министра правительства меньшинства и намерен в будущем провести переговоры о коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), с которыми у социал-демократов теперь будет большинство.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдль в соцсетях призвала к немедленным досрочным выборам и отметила, что ее партия сейчас опережает другие политические силы в регионе с рейтингом 35%.

    BSW была основана в 2024 году Сарой Вагенкнехт, которая остается влиятельным лицом в партии, несмотря на уход с поста лидера. Внутрипартийные разногласия были связаны с реформой регионального вещания и ролью самой Вагенкнехт, которую критиковали за чрезмерную персонализацию движения.

    В ближайшие месяцы в восточных землях Германии ожидаются еще одни выборы, где АдГ рассчитывает впервые получить власть в региональном парламенте.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Альтернатива для Германии» стала самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    6 января 2026, 17:00 • Новости дня
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии, правительство страны сосредоточится на росте и реформах, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.

    Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.

    Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.

    Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.

    В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.

    На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.

    В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.

    Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz потерял лидерство на европейском рынке.

    6 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    6 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам, и никто не вздумает воевать с США из-за будущего Гренландии, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    Миллер отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, отметив, что мир управляется силой и мощью, передает Axios.

    Заявления Миллера усилили опасения по поводу планов Вашингтона на фоне публикации супруги экс-советника Трампа Кэти Миллер, которая опубликовала изображение Гренландии с американским флагом и подписью «Скоро». Это произошло после громкой операции США в Венесуэле.

    Датские и европейские лидеры резко осудили риторику Белого дома, выступив с совместным заявлением о неприкосновенности границ и суверенитете Дании и Гренландии. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что только Дания и Гренландия вправе решать вопросы, касающиеся их территорий, а европейские страны проявили солидарность с Копенгагеном.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ заявил, что Гренландия – это не объект геополитических игр, а земля, народ и демократия, требующая уважения со стороны союзников.

    Датский премьер Мэтте Фредериксен отметила, что военное нападение США на страну НАТО означало бы конец альянса в привычном виде.

    Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что после «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии.

    Замглавы администрации США Стивен Миллер ставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    6 января 2026, 18:34 • Новости дня
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Литовские власти проверяют законность пребывания в стране бывшего главы ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (иноагент, в реестре экстремистов) после его высказываний о главе «Русского добровольческого корпуса» Денисе Капустине.

    Департамент миграции Литвы рассматривает возможность лишения Волкова вида на жительство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на литовскую прессу.

    Причиной проверки стали заявления Волкова о Денисе Капустине (в списке террористов и экстремистов), который возглавлял «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация). Текст его сообщения был опубликован бывшей коллегой Волкова и содержал резкую оценку Капустина.

    «Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова (экс-главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова)», - написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге.

    Ведомство направило официальный запрос в Службу государственной безопасности Литвы. Власти просят оценить, представляют ли высказывания Волкова угрозу государственной безопасности или общественному порядку страны.

    По литовскому законодательству, ВНЖ может быть отозван, если обладатель документа представляет угрозу для безопасности, порядка или здоровья граждан.

    Ранее в Екатеринбурге суд признал отца экс-главы ФБК Михаила Волкова виновным в финансировании этой организации и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    7 января 2026, 08:41 • Новости дня
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    @ Denis Paquin/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу сначала Советского Союза, а затем в пользу России, умер на 85-м году жизни в тюрьме штата Мэриленд, сообщили в федеральном бюро тюрем при минюсте США.

    В базе ведомства указано, что Эймс умер 5 января 2026 года, причина смерти не раскрывается, передает ТАСС.

    На момент смерти ему было 84 года. Он отбывал пожизненное заключение в одном из исправительных учреждений штата Мэриленд.

    Согласно обвинительному заключению, Эймс сотрудничал с советской, а затем с российской внешней разведкой 10 лет. Американские власти полагают, что он выдал более 10 агентов ЦРУ, работавших в российских государственных организациях и на оборонных предприятиях. В 1994 году суд в США приговорил его к пожизненному заключению за шпионаж.

    В марте 2025 года умер советский перебежчик Олег Гордиевский, работавший одновременно на КГБ и британскую разведку, ему было 86 лет.

    В 1985 году его вызвали в Москву из-за подозрений в антигосударственной деятельности, но ему удалось сбежать в Британию. Гордиевского вычислили благодаря информации от Олдрича Эймса, который сообщил советской разведке о работе Гордиевского на британскую МИ-6.

    7 января 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    6 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне политической нестабильности, сообщили в МИД России.

    Принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента Боливарианской Республики демонстрирует стремление властей сохранить единство и стабильность страны, сообщается на сайте МИД.

    Этот шаг позволит избежать конституционного кризиса и создать условия для мирного развития Венесуэлы, отмечается в сообщении.

    МИД России приветствовал усилия венесуэльских властей по защите государственного суверенитета и выразил неизменную солидарность с народом и правительством страны.

    «Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач», – говорится в заявлении.

    Россия готова и дальше оказывать Венесуэле необходимую поддержку, сообщается в тексте.

    В заявлении также указывается, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. Российская сторона подчеркнула важность деэскалации ситуации и решения проблем исключительно посредством диалога и уважения международного права, а также напомнила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира.

    Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. В ЕС решили не признавать ее на посту главы государства.

    По данным прессы, Родригес пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

