NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский в ответ на усиление морской блокады со стороны ВМС США, передает «Царьград» со ссылкой на New York Times.

Первым судном, совершившим переход, стал танкер Bella 1, который также сменил название на Marinera («Маринера»). Вторым названным судном оказался танкер Hyperion, а остальные три остались неназванными. Один из этих трех судов смог покинуть территориальные воды Венесуэлы, несмотря на присутствие американских кораблей.

По данным издания, охота на суда так называемого теневого флота, перевозящих венесуэльскую нефть, усилилась с началом блокады. Эти танкеры пытаются избежать задержания и продолжают маневрировать в международных водах.

Напомним, МИД России заявлял, что российский танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО. За ним проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.