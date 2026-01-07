Вулин заявил о сохранении военного нейтралитета Сербии навсегда

Вулин подчеркнул невозможность пересмотра нейтралитета Сербии отдельными политиками

Tекст: Денис Тельманов

Бывший вице-премьер Сербии и экс-министр обороны страны Александр Вулин заявил в интервью ТАСС, что военный нейтралитет является неизменным политическим выбором Сербии.

По его словам, этот статус закреплен в Стратегии национальной обороны и не может быть пересмотрен решением отдельных политиков.

Вулин отметил: «В Стратегии национальной обороны четко указано, что Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации. Следовательно, военный нейтралитет остается постоянным политическим выбором Сербии. Чтобы это изменилось, должно измениться очень многое».

Экс-министр подчеркнул, что любые изменения в политике нейтралитета возможны только при согласии парламента и широкой поддержки общества.

