Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной

Депутат Крашенинников предложил закрепить права и ответственность риелторов законодательно

Tекст: Денис Тельманов

Закон о регулировании деятельности риелторов должен четко закрепить их права, обязанности и ответственность, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС. По его словам, достаточно небольшого закона, который бы обозначил базовые моменты и позволил риелторам работать легально.

Он отметил, что сейчас в России отсутствует федеральный закон, регулирующий работу риелторов, и их деятельность находится в «серой зоне».

В 1990-е годы регулирование осуществлялось на уровне регионов, в частности, в Москве существовала комиссия, выдававшая лицензии и контролировавшая ответственность риелторов.

Крашенинников подчеркнул, что после введения федерального законодательства о лицензировании профессия риелтора выпала из правового поля. Он добавил, что многие участники рынка поддерживают принятие закона, чтобы вывести деятельность из тени и повысить доверие граждан.

Депутат напомнил, что ранее предлагал принять федеральный закон о риелторской деятельности. В качестве вариантов регулирования он предложил либо вернуть лицензирование на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным членством.

