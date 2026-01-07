Названа причина смерти Брижит Бардо

Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций

Tекст: Мария Иванова

Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.