В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега

Tекст: Денис Тельманов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах, передает ТАСС.

В Гидрометцентре РФ пояснили, что ожидается сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица. Желтый уровень будет действовать с девяти часов утра восьмого января до конца суток девятого января.

В первую очередь, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья восьмого января. Девятого января в регионе возможны порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

Причиной ухудшения погоды станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, сообщили в Гидрометцентре. Центр циклона девятого января будет находиться над западной частью Центральной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за сильных снегопадов.

В Новосибирской области ограничили движение пассажирских автобусов, такси и крупногабаритных грузовиков на федеральных трассах из-за сильного снегопада с ветром.

В московском регионе в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 20 градусов в отдельных районах.