Удары Саудовской Аравит по Йемену унесли жизни 20 человек

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», источник во властных структурах провинции сообщил, что самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около двенадцати авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф, где перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандой доставленные из Адена. В результате атак погибли двадцать человек, включая женщин и детей.

Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил: «Силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности».

По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди мобилизовал крупные силы с бронетехникой и вооружением из лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении Эд-Дали незадолго до атак.

Представитель коалиции также обратился к жителям с призывом держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали ради собственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

