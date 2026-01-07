  • Новость часаПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    7 января 2026, 10:41 • Новости дня

    Удары Саудовской Аравит по Йемену унесли жизни 20 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети.

    Как передает РИА «Новости», источник во властных структурах провинции сообщил, что самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около двенадцати авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф, где перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандой доставленные из Адена. В результате атак погибли двадцать человек, включая женщин и детей.

    Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил: «Силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности».

    По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди мобилизовал крупные силы с бронетехникой и вооружением из лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении Эд-Дали незадолго до атак.

    Представитель коалиции также обратился к жителям с призывом держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, и дипломаты ищут пути для разрешения ситуации.

    6 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Ростех охарактеризовал танки будущего

    Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего

    Ростех охарактеризовал танки будущего
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в «Ростехе».

    Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.

    «Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.

    В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 13:24 • Новости дня
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    5 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Глава СБУ Малюк подал в отставку

    «Страна.ua»: Глава СБУ Малюк написал заявление об уходе в отставку

    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.

    «Малюка дожали, написал заяву», – приводит «Газета.Ru» слова Речинского, который прежде работал в пресс-службе СБУ.

    На рассмотрении замены Малюка две кандидатуры: зампредседателя Александр Поклад, в выборе которого журналист сомневается, и начальника Центра специальных операций «А» Евгения Хмары.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Владимира Зеленского. В конце декабря в Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В январе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что активно обсуждается возможность замены главы СБУ Малюка.

    6 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Lockheed Martin и Пентагон заключили рамочное соглашение, предусматривающее увеличение выпуска зенитных ракет Patriot до 2 тыс. штук в год.

    Договор предусматривает увеличение за семь лет выпуска передовых ракет PAC-3 MSE с примерно с 600 до 2 тыс. единиц в год, передает Bloomberg.

    Соглашение предусматривает переговоры о долгосрочном контракте, направленном на ускоренное наращивание производства и удовлетворение спроса на системы Patriot.

    Стоимость будущей сделки пока не раскрывается. В сентябре Lockheed уже подписала контракт на 9,8 млрд долларов для производства почти 2 тыс. ракет на годы 2024–2026. Компания отмечала, что к 2027 году намерена выйти на уровень 650 ракет в год и рассчитывает на дальнейший рост.

    Акции Lockheed выросли на 3% после объявления, а аналитики Bloomberg оценивают возможную прибыль более чем в 1 млрд долларов.

    Заместитель министра обороны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что соглашение означает принципиально новый подход к ускоренному увеличению производства боеприпасов. Новая стратегия Пентагона, представленная в ноябре, предполагает ускорение производства оружия, восстановление американских запасов и расширение производственных мощностей крупных подрядчиков за счет многолетних контрактов.

    Patriot широко используется армией США и 17 другими странами, включая Украину. Для реализации соглашения Пентагон планирует также заключать долгосрочные субподряды с поставщиками, чтобы избежать узких мест в производстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    5 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    «Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

    По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на  одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.

    6 января 2026, 11:34 • Новости дня
    Al Jazeera: Израильская армия вошла в деревню на юге Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская военная техника вошла в деревню Саида-аль-Голан на юге Сирии, на фоне продолжающихся переговоров сирийской делегации с израильскими представителями в Париже при посредничестве США, пишел Al Jazeera.

    Израильские военные машины зашли на территорию деревни Сайда-аль-Голан в Кунейтре, сообщает Al Jazeera. Это очередное нарушение суверенитета Сирии произошло на фоне переговоров между сирийской и израильской делегациями, которые проходят в Париже при посредничестве США, передает сирийское агентство SANA.

    По данным SANA, возобновление переговоров демонстрирует приверженность Сирии восстановлению своих национальных прав. Израиль с момента свержения Башара Асада расширил зону контроля в Сирии и неоднократно наносил удары и совершал рейды на юге страны.

    В течение последних месяцев израильские силы почти ежедневно проводят операции в южной части Сирии, особенно в провинции Кунейтра, где задерживают людей, устраивают блокпосты и разрушают земли, что вызывает протесты и недовольство местных жителей. За прошедший год Израиль совершил более 600 авиационных, беспилотных и артиллерийских атак по Сирии, что составляет примерно два удара в день, отмечает ACLED.

    После ухода Асада Израиль объявил Договор о разъединении 1974 года, установивший буферную зону под контролем ООН, недействительным и начал продвигаться дальше на сирийскую территорию. Израиль оправдывает свои действия тем, что соглашение больше не действует, и продолжает проводить рейды, аресты и разведывательные полеты. Сирия на эти действия не отвечает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо. США выразили недовольство жесткими действиями Израиля против Сирии. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении оставить войска Израиля в Сирии.

    5 января 2026, 22:00 • Новости дня
    В Житомирской области Украины у ТЦК умер признанный годным к службе задержанный

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле отделения военкомата после отказа от госпитализации.

    Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

    По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

    После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

    На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

    Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

    Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

    Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

    Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

    Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

    В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

    Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.

    4 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Посольство России сообщило о поиске путей эвакуации туристов из Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом, дипломаты ищут способы разрешения ситуации, сообщило посольство России.

    Посольство России в Йемене заявило о невозможности отъезда ряда россиян с острова Сокотра в связи с введенными ограничениями на полеты, передает ТАСС.

    В дипмиссии отметили, что многие граждане прибыли на остров вопреки неоднократным рекомендациям МИД России избегать подобных поездок.

    Сложности с авиасообщением возникли из-за конфликта между Южным переходным советом и властями Йемена, что привело к ограничению перелетов на архипелаг. Посольство России собирает информацию о гражданах, оказавшихся на острове, и взаимодействует с МИД России, МЧС, местными властями и авиационными структурами для поиска путей эвакуации, передает РИА «Новости».

    В заявлении дипмиссии подчеркивается, что работа по решению проблемы ведется круглосуточно и задействованы все возможные государственные органы. В настоящее время ситуация на юге Йемена остается напряженной из-за вооруженного противостояния между силами Южного переходного совета и войсками, поддерживающими лидера Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    Ранее сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    5 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехов

    «Северяне»: ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехотинцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на Сумском направлении фронта идут ожесточенные бои, ВСУ сосредоточили массу расчетов БПЛА, которые атакуют мирное население приграничных районов, но собирать батальоны всё равно приходится собирать из того, что есть.

    «В 47 омбр спецбатальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Штурмгруппы «Северян» продвинулись за сутки в Сумском районе на восьми участках фронта и в районе Грабовского – на пяти. Общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском участках артиллерия громила позиции ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    В Черниговской области ударами ОТРК «Искандер» «Северяне» поразили хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия ВСУ, уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов.

    На Харьковском направлении в районе Старицы продвижение до 250 м и закрепление российских бойцов состоялось на трех участках фронта в лесопосадках. Юго-западнее Лимана штурмовики зачистили участок леса, продвинувшись на 600 м и захватив в плен военнослужащего ВСУ.

    В Волчанских Хуторах расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции 159 омбр ВСУ на востоке населенного пункта, в районе Меловое-Хатнее идет зачистка лесных массивов возле Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), один взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки. Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей. ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ.

    5 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    6 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп: США нарастят темпы производства вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он отметил, что у США «лучшие вооружения в мире», но на их получение уходит слишком много времени. Подрядчики в ВПК получили приказ выпускать свою продукцию быстрее, добавил глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США и проявлением абсолютной компетентности и силы.

    6 января 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД Сирии опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа

    Представитель МВД Сирии аль-Баба опроверг сообщения о покушении на аш-Шараа

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о попытке покушения на временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба.

    «Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности», – приводит слова представителя МВД ТАСС.

    По его словам, никаких инцидентов с президентом или другими руководящими деятелями в последние дни не происходило. Аль-Баба призвал граждан и СМИ проявлять ответственность и пользоваться только точными данными, поступающими от правительственных ведомств.

    Asharq Al-Awsat пишет, что в последние два дня в социальных сетях распространялись изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, создающие впечатление, что аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения в Дамаске.

    Ранее советник президента Сирии по СМИ Ахмед Зейдан сообщил, что слухи о взрыве и стрельбе рядом с президентским дворцом и в микрорайоне Меззе-86 в декабре не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что подобная кампания дезинформации – это происки недоброжелателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в шиитской мечети имама Али в городе Хомс в Сирии произошел взрыв. В пригороде Дамаска в ходе спецоперации с участием международной коалиции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Таха аль-Зуби.

    7 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по сепаратистам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена, сообщил генерал-майор сил коалиции Турки аль-Малики.

    «Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <...> и нанесла ограниченные превентивные удары», –приводит слова аль-Малики ТАСС со ссылкой на SPA.

    Он отметил, что целью операции была дезорганизация сил сепаратистов и предотвращение эскалации со стороны председателя ЮПС Айдаруса аль-Зубейди.

    Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия, передает РИА «Новости».

    При этом сам аль-Зубейди, по информации Reuters, скрылся в неизвестном направлении и не воспользовался самолетом, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский совет, управляющий территориями международно признанных властей Йемена, оказался в кризисе из-за конфликта между Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда провинций и попыток восстановления Народной Демократической Республики Йемен.

    Сторонники отделения южных областей из Южного переходного совета под руководством аз-Зубейди приняли конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. Эскалация боевых действий обострила отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые  ранее выступали союзниками в гражданской войне в Йемене, но теперь поддерживают разные фракции в йеменском конфликте.

