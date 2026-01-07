  • Новость часаПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    7 января 2026, 10:03 • Новости дня

    FT: Chevron и Quantum Energy Partners хотят купить зарубежные активы «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners заинтересовались покупкой международных активов «Лукойла» стоимостью 22 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Размер портфеля оценивается в 22 млрд долларов, покупка рассчитана на долгий срок, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает такой подход, отмечая, что передача активов американскому оператору на неограниченный срок является привлекательным вариантом.

    В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Британии и объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

    В ноябре 2025 года минфин США продлял отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл».

    6 января 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    6 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    @ Alexander Muratov/marinetraffic

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Танкер «Маринера» преследуют американскими и натовские военные корабли, операция проходит вдали от побережья США, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера «Маринера», находящегося в международных водах Северной Атлантики, указали в МИД ТАСС.

    В течение нескольких дней за судном наблюдает корабль береговой охраны США несмотря на то, что от американского побережья его отделяют около 4 тыс. километров.

    В министерстве отметили, что «Маринера» идет под государственным флагом России и полностью соблюдает международное морское право. Российские дипломаты выразили надежду, что западные государства будут придерживаться провозглашаемых ими принципов свободы судоходства в открытых морях.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон и впредь будет захватывать нефтяные танкеры, объяснив это борьбой с наркоторговцами.

    В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.

    Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.

    Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.

    6 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Ростех охарактеризовал танки будущего

    Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего

    Ростех охарактеризовал танки будущего
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в «Ростехе».

    Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.

    «Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.

    В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    6 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

    Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    @ Fernando Souza/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке. Антиамериканскую фронду в регионе может возглавить Бразилия и одобрить другие страны. Они не заинтересованы в нарушении своего стабильного развития, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

    «Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

    «Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

    «Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

    «Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    6 января 2026, 19:31 • Новости дня
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти немецкой земли Бранденбург сообщили о роспуске коалиционного правительства после ухода двух депутатов и министра финансов из «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW).

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил коалицию с BSW, передает пишет Politico.

    Причиной стали внутренние разногласия в партии BSW, приведшие к выходу двух депутатов и министра финансов из фракции. Это лишило коалицию необходимого большинства в ландтаге, где у нее был перевес в два голоса.

    Войдке заявил, что после выхода членов BSW «основы для сотрудничества в коалиции больше не существует». По его словам, работа правительства была «затенена постоянными спорами внутри BSW». Несмотря на кризис, он продолжит руководить регионом в статусе премьер-министра правительства меньшинства и намерен в будущем провести переговоры о коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), с которыми у социал-демократов теперь будет большинство.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдль в соцсетях призвала к немедленным досрочным выборам и отметила, что ее партия сейчас опережает другие политические силы в регионе с рейтингом 35%.

    BSW была основана в 2024 году Сарой Вагенкнехт, которая остается влиятельным лицом в партии, несмотря на уход с поста лидера. Внутрипартийные разногласия были связаны с реформой регионального вещания и ролью самой Вагенкнехт, которую критиковали за чрезмерную персонализацию движения.

    В ближайшие месяцы в восточных землях Германии ожидаются еще одни выборы, где АдГ рассчитывает впервые получить власть в региональном парламенте.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Альтернатива для Германии» стала самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

    6 января 2026, 12:30 • Новости дня
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой

    TWZ: Вертолеты Night Stalkers поддержали операцию по задержанию Мадуро

    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    @ Sgt. 1st Class Whitney Hughes/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе спецоперации по захвату Николаса Мадуро американские военные использовали ударный вертолет MH-60M DAP с уникальным вооружением и защитой.

    Как передает TWZ, после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле особое внимание привлекли вертолеты MH-60M DAP из состава 160-го авиационного полка спецопераций армии США, известных как Night Stalkers. Эти машины выступают в роли тяжелых ударных вертолетов поддержки и сопровождения штурмовых групп, а их оснащение превосходит даже стандартные транспортные версии MH-60 того же полка.

    В ходе операции Absolute Resolve в Каракасе, по сведениям TWZ, MH-60M DAP действовали в непосредственной близости к целям, применяя одновременно пулеметный и ракетный огонь. Вертолет оснащается крыльями с несколькими точками подвески для ракет калибра 70 мм, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger, пулеметов 12,7 мм, автоматической пушки 30 мм, а также двумя миниганами 7,62 мм. Использование управляемых ракет APKWS II позволяет поражать цели с высокой точностью.

    Машины оснащены новыми легкими крыльями MLASS, которые проще устанавливать и демонтировать, а также современными средствами навигации и наблюдения. В носовой части установлен радар AN/APQ-187 Silent Knight, обеспечивающий полеты на малых высотах ночью и в плохую погоду. Под радаром расположена оптико-электронная турель AN/ZSQ-2 с лазерным дальномером и целеуказателем.

    Особое внимание уделено комплексу защиты MH-60M: вертолеты оборудованы системами предупреждения о ракетной, радиолокационной и лазерной угрозе, а также активными средствами радиоэлектронной борьбы и инфракрасными ловушками. Недавно на них установили систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющую головки самонаведения ракет.

    TWZ отмечает, что в ходе операции только один вертолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Николаса Мадуро. В ООН заявили, что до сих пор не получили от Соединенных Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы. Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену.


    6 января 2026, 17:00 • Новости дня
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии, правительство страны сосредоточится на росте и реформах, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.

    Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.

    Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.

    Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.

    В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.

    На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.

    В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.

    Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz потерял лидерство на европейском рынке.

    6 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    6 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам, и никто не вздумает воевать с США из-за будущего Гренландии, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    Миллер отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, отметив, что мир управляется силой и мощью, передает Axios.

    Заявления Миллера усилили опасения по поводу планов Вашингтона на фоне публикации супруги экс-советника Трампа Кэти Миллер, которая опубликовала изображение Гренландии с американским флагом и подписью «Скоро». Это произошло после громкой операции США в Венесуэле.

    Датские и европейские лидеры резко осудили риторику Белого дома, выступив с совместным заявлением о неприкосновенности границ и суверенитете Дании и Гренландии. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что только Дания и Гренландия вправе решать вопросы, касающиеся их территорий, а европейские страны проявили солидарность с Копенгагеном.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ заявил, что Гренландия – это не объект геополитических игр, а земля, народ и демократия, требующая уважения со стороны союзников.

    Датский премьер Мэтте Фредериксен отметила, что военное нападение США на страну НАТО означало бы конец альянса в привычном виде.

    Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что после «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии.

    Замглавы администрации США Стивен Миллер ставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    6 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США

    Политолог Александр Рар: «Ковбойская» политика США толкает мир в новую большую войну

    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    После «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии. Это категорически противоречит запущенному Россией, Китаем и Индией процессу установления нового справедливого миропорядка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Начало 2026 года сопровождается очередной сменой эпох. Рухнул мировой порядок, основанный на так называемых «правилах» и «либеральных ценностях». Причем, разрушила его не Россия в ходе конфликта на Украине, как утверждают в Брюсселе, а политика самого Запада», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, новый мировой порядок не становится автоматически полицентричным, как могло показаться в переходный период – с окончания холодной войны до наших дней. Китай, Россия и Индия стремятся выстроить новое мироустройство, основанное на гармонии интересов всех стран. Но глава Белого дома Дональд Трамп силой стремится укрепить США в качестве главной державы в будущем мире», – заметил он.

    «США начинают «по-ковбойски» принуждать своих соседей к подчинению мощи Вашингтона. Сегодня происходит «колонизация» Венесуэлы. На очереди – Центральная Америка, Канада и Гренландия. На фоне всего происходящего Трамп предлагает Москве договорится по Украине по образцу Ялтинского мира, создав новую архитектуру безопасности в Европе», – продолжил спикер.

    «Европейские страны пребывают в полном шоке, чувствуя, что им придется «метаться» между более сильными державами – США, Китаем и Россией. Германия это прекрасно понимает и призывает создать из нынешней Европы настоящую военную крепость. Если смотреть на происходящее реально, кажется, что мир катится к новой большой войне», – посетовал аналитик.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    6 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупная ставка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов и вызвала споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

    Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

    Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

    На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

    Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

    Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

    США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.


    6 января 2026, 18:34 • Новости дня
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Литовские власти проверяют законность пребывания в стране бывшего главы ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (иноагент, в реестре экстремистов) после его высказываний о главе «Русского добровольческого корпуса» Денисе Капустине.

    Департамент миграции Литвы рассматривает возможность лишения Волкова вида на жительство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на литовскую прессу.

    Причиной проверки стали заявления Волкова о Денисе Капустине (в списке террористов и экстремистов), который возглавлял «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация). Текст его сообщения был опубликован бывшей коллегой Волкова и содержал резкую оценку Капустина.

    «Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова (экс-главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова)», - написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге.

    Ведомство направило официальный запрос в Службу государственной безопасности Литвы. Власти просят оценить, представляют ли высказывания Волкова угрозу государственной безопасности или общественному порядку страны.

    По литовскому законодательству, ВНЖ может быть отозван, если обладатель документа представляет угрозу для безопасности, порядка или здоровья граждан.

    Ранее в Екатеринбурге суд признал отца экс-главы ФБК Михаила Волкова виновным в финансировании этой организации и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

    6 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    @ FILIP SINGER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий, сообщили местные СМИ.

    Массовые отключения электроэнергии в Берлине, вызванные диверсией на энергосетях, продлятся до 8 января, сообщает BZ-Berlin. Более 30 тыс. домохозяйств и 2 тыс. компаний в юго-западной части города остаются без света уже третий день после атаки леворадикальной группировки «Вулкан» на столичную энергосистему.

    В настоящее время специалисты работают в круглосуточном режиме на глубине четырех метров в районе Целендорф, чтобы установить временные кабельные соединения и восстановить электроснабжение. По словам представителя Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера, «мы в графике и уже освободили два кабеля, которые планируем соединить в ближайшие дни, чтобы создать новую линию и обеспечить подачу электричества». Он пообещал: «В четверг мы закончим», ради этого работы продолжаются даже ночью при минусовых температурах.

    Рабочие вынуждены защищаться от холода многослойной одеждой, однако еще больше страдают от мороза сами кабели, которые нельзя перегибать на морозе. Для этого над котлованом устанавливают шатры и обогревают их генераторами, чтобы поддерживать плюсовую температуру.

    Ремонт идет не только в Целендорфе – на месте поджога у кабельного моста на Телтов-канале также устраивают временные соединения. Бойстер выразил надежду, что и там электроснабжение будет восстановлено к четвергу.

    Диверсия произошла в ночь на субботу: из-за умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей на 110 тыс. вольт и десять кабелей среднего напряжения по 10 тыс. вольт, что вызвало массовые короткие замыкания и оставило тысячи жителей без света и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

