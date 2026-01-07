Бразильский депутат заявил о риске нападения США из-за ресурсов

Бразильский депутат Брага заявил о риске нападения США из-за ресурсов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Соединенные Штаты уже угрожают странам региона, и покорное подчинение требованиям может привести к угрозе и для Бразилии, сказал Брага в беседе с РИА «Новости».

«Если Бразилия покорно не отдаст свои редкоземельные ресурсы, они нападут и на Бразилию. Именно поэтому нужно организовать мощные, решительные манифестации по всему миру», – указал он.

Бразилия располагает одними из крупнейших запасов редкоземельных минералов в мире, однако государственная структура для их разработки до сих пор не создана. В последние месяцы президент страны Луис Инасиу Лула да Силва начал реформы в этом секторе, чтобы сохранить национальный суверенитет и самостоятельность решений.

Депутат Брага также назвал президента США Дональда Трампа «государственным террористом» и призвал осудить его действия по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

В начале января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным прессы, они также пригрозили возможной расправой или похищением главе МВД этой же страны Диосдадо Кабельо.