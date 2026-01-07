Археологи нашли древние гробницы на северо-западе Китая

Археологи нашли 31 древнюю гробницу возрастом 3 тыс. лет на северо-западе Китая

Tекст: Мария Иванова

Комплекс из 31 древней гробницы, возраст которых оценивается примерно в 3 тыс. лет, был обнаружен археологами на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа. Находка была сделана на территории уезда Фупин в провинции Шэньси, где раскопки стартовали летом 2022 года.

Как отмечает агентство, найденные гробницы предоставили важные материалы для изучения политической и социальной жизни Китая того времени, передает РИА «Новости».

В ходе исследований специалисты нашли более 300 артефактов, среди которых изделия из меди, лакированные предметы, подвески из нефрита с изображениями человека и дракона, а также каменные гонги. В некоторых захоронениях, которые, по мнению археологов, принадлежали простым жителям, были обнаружены глиняные сосуды и украшения из ракушек.

Сравнительный анализ формы керамики и бронзовых предметов, а также радиоуглеродное датирование человеческих останков позволили предположить, что гробницы относятся к эпохе от среднего до позднего периода династии Западной Чжоу, то есть к периоду с 1046 года до нашей эры по 771 год до нашей эры.

