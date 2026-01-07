Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по сепаратистам в Йемене

Tекст: Антон Антонов

«Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <...> и нанесла ограниченные превентивные удары», –приводит слова аль-Малики ТАСС со ссылкой на SPA.

Он отметил, что целью операции была дезорганизация сил сепаратистов и предотвращение эскалации со стороны председателя ЮПС Айдаруса аль-Зубейди.

Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия, передает РИА «Новости».

При этом сам аль-Зубейди, по информации Reuters, скрылся в неизвестном направлении и не воспользовался самолетом, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский совет, управляющий территориями международно признанных властей Йемена, оказался в кризисе из-за конфликта между Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда провинций и попыток восстановления Народной Демократической Республики Йемен.

Сторонники отделения южных областей из Южного переходного совета под руководством аз-Зубейди приняли конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. Эскалация боевых действий обострила отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые ранее выступали союзниками в гражданской войне в Йемене, но теперь поддерживают разные фракции в йеменском конфликте.