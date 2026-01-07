В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

Tекст: Антон Антонов

В октябре средняя ежемесячная зарплата в России составила 99,7 тыс. рублей, что на 13,1 тыс. больше, чем годом ранее. Количество регионов, где жители получают более 100 тыс. рублей, за год выросло с 12 до 14, передает РИА «Новости».

Самые высокие трудовые доходы зафиксированы на Чукотке – 209,4 тыс. рублей, в Магаданской области – 179,7 тыс. и в Москве – 173,7 тыс. рублей. Эти три региона возглавляют рейтинг и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами по сравнению с прошлым годом.

В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с 168,2 тыс. рублей и Камчатка с 165 тыс. рублей. В десятке оказались Сахалин (142,6 тыс.), Ненецкий автономный округ (138,2 тыс.), Якутия (137,8 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тыс.) и Мурманская область (122,8 тыс.).

Жители Петербурга в среднем зарабатывают 122,2 тыс. рублей в месяц, а Московской области – 119,7 тыс. рублей.

В число новых регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей вошли Красноярский край (104,9 тыс.) и Забайкальский край (100,9 тыс.).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году ожидается выборочное повышение зарплат для специалистов в дефицитных и высококвалифицированных сферах, включая IT и рабочие профессии.