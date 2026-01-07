Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда «Круг добра» с пятилетием организации и отметил его значимый вклад в развитие медицинской науки. В поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин подчеркнул: «Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку. И, конечно, многогранная, востребованная деятельность фонда служит развитию медицинской науки, фармацевтической промышленности, отечественного здравоохранения в целом».
Путин особо отметил, что за прошедшие годы фонд сумел завоевать общественное доверие и сплотить команду единомышленников, которые отличаются ответственностью и неравнодушием. По мнению президента, дальнейшее сотрудничество фонда с представителями бизнеса, некоммерческих организаций и профильных ведомств будет способствовать развитию благотворительности и милосердия в стране.
Как сообщает пресс-служба «Круга добра», за пять лет работы фонд оказал помощь 30 тыс. детей. Среди основных групп подопечных – дети с муковисцидозом, хроническим гепатитом С, спинальной мышечной атрофией, первичными иммунодефицитами, миодистрофией Дюшенна, туберозным склерозом и другими тяжелыми и редкими заболеваниями.
«В 2025 году число подопечных фонда превысило 30 тыс.», – отметили в организации. Экспертный совет фонда рассматривает заболевания и лекарственные препараты для терапии, основываясь на клинических исследованиях и данных о безопасности. Попечительский совет утверждает решения о включении препаратов и медицинских изделий в перечень для закупок.
Сегодня фонд закупает 131 наименование инновационных лекарств и медицинских изделий для терапии 110 тяжелых и редких заболеваний, оплачивает 11 видов высокотехнологичных операций. Среди них – операции по установке неинвазивных раздвижных эндопротезов при остеосаркомах, коррекция врожденных сколиозов с помощью индивидуальных конструкций, а также сложные кардиохирургические вмешательства, включая операции новорожденным.