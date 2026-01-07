Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья

Tекст: Антон Антонов

«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», – приводит слова Пескова ТАСС.

Путин прибыл на рождественское богослужение в строгом темном костюме, без галстука. Военные пришли в парадной форме в сопровождении жен и детей.

На кадрах видно, что рядом с президентом находятся трое военнослужащих - Героев России, передает РИА «Новости».



Президент ежегодно посещает церковные службы в рождественскую ночь, часто выбирая для этого небольшие церкви в различных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января православные отмечают Рождество Христово. Путин поздравил россиян с Рождеством. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.